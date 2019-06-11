联合国发布世界数字经济报告

人民网联合国6月10日电 （记者李晓宏）联合国秘书长数字合作高级别小组10日在纽约联合国总部发布首个世界数字经济报告。报告呼吁，建设包容性数字经济和社会，实现跨领域的数字技术国际合作。

联合国秘书长古特雷斯与该小组联合主席阿里巴巴集团董事局主席马云和比尔及梅琳达·盖茨基金会联合创始人梅琳达·盖茨参加了报告发布会，探讨数字合作和技术如何助力实现可持续发展目标。

该报告由联合国数字合作高级别小组调研撰写而成，该小组由古特雷斯秘书长于去年7月设立，旨在推动各国政府、私营部门、民间社会、国际组织、技术和学术界以及其他相关利益攸关方在数字空间的合作。小组共有20名成员，马云、梅琳达·盖茨被任命为联合主席，其他还包括挪威、瑞士、阿联酋和博茨瓦纳等国的四位部长，全球网络空间稳定委员会主席玛丽娜·卡尤兰德，以及图灵奖得主温顿·瑟夫，诺贝尓经济学奖得主让·梯若尔等。

“联合国还没有过‘这么多元、富有智慧和全身心投入的小组’。”古特雷斯在发布会上表示，通常一群很有智慧的人聚在一起时，很难形成一个很有智慧的团队。但你们不仅是一群很有智慧的人，也是一个很有智慧的团队，提出了一个关切广泛又非常详尽、富有洞见的谦逊报告。”

该报告是数字合作高级别小组在全球奔走调研9个月的成果。期间，小组成员和小组秘书处接待了来自104个不同国家和地区的4000多人，并对中国、印度、以色列、肯尼亚和美国硅谷的科技中心进行考察访问、组织专题研讨会。全体小组成员和联合国秘书长也先后在纽约、日内瓦召开了数次会议，商讨报告内容。

该报告将成为全球数字合作的基石。报告指出，数字时代全球的机遇大于风险，对数字经济的担忧会遏制全球创新，智慧的治理才会激发新的机遇。数字时代要秉承以人为本的普惠思想，在全球范围内形成适应数字未来的协作模式。

“数字时代是我们面临的最大机遇，面临的最大风险是错失机会。” 马云说：“我们必须非常谨慎地制定政策和法规。一个成年人不能穿孩童时期的鞋子，它们会限制你的成长和潜力。政策和法规也是如此。我们制定的政策必须是智慧时代的智慧政策。”

古特雷斯对此表示认同：“今天我看到了更多的开放性，今天我们需要数字合作，需要一定的治理措施——有限的、智慧的监管。”

当天晚些时候，古特雷斯召集多国驻联合国大使会议，推荐并介绍该数字经济报告。他表示还将向联合国193个成员国介绍该报告。

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