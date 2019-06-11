辛识平：美方滥用“国家安全”势必陷入孤立

新华社北京6月10日电题：美方滥用“国家安全”势必陷入孤立

辛识平

日前，美国开始实施签证新规，除了部分外交和公务签证申请者外，无论是旅游还是留学，申请者都需提供过去5年的社交媒体个人账号信息。此外，5年来用过的电话号码、电子邮件地址、出境旅游情况等信息，也要一并上报。

这是美国政府第一次正式要求几乎所有签证申请者提供这些信息，被看作是“极端审查”签证制度的正式实施，可能影响约71万移民签证申请者和1400万非移民签证申请者。面对各方质疑，美国国务院在声明中再次把“国家安全”作为挡箭牌。

然而，“国家安全”的说法刚一出来，就被“打脸”。有批评认为收集的信息“明显超出了保护国家安全所必需的范畴”；美国公民自由联盟表示，这是一个危险的提议，它对保护安全没有任何作用，反而带来了重大隐私问题和美国宪法第一修正案问题。有关人士警告，“这种监控将导致‘寒蝉效应’，人们在网上感到人人自危，不再敢畅所欲言，人际交往也要慎之又慎，从而失去言论自由的权利。”

《经济学人》杂志也指出，这是在错误的时间做错误的事情，更提醒我们，美国不是“镇上唯一的糖果店”。“美国这样做毫无意义，只能让自己越来越成为不受欢迎的目的地”。

一贯以“人权卫士”自居的美国，多年来打着“国家安全”的幌子，干了多少侵犯言论自由、个人隐私的事情？仅一个“棱镜门”事件，就足以让人看清美国通过网络大肆窃取别国秘密和个人隐私的丑恶行径。

是世界变得更危险了吗？还是美国的“国家安全”实在太脆弱？

君不见，在美国一些政客嘴里，对外贸易有逆差，是威胁了“国家安全”；钢铁进口，是威胁了“国家安全”；国外投资影响了美国就业，是威胁了“国家安全”；别国有某项技术领了先，是威胁了“国家安全”……现在好了，连在社交媒体的发言，都有可能威胁到美国的“国家安全”。

作为当今世界的唯一超级大国，美国的“国家安全”竟然如此“岌岌可危”，岂非天方夜谭？其实，真正的答案早就不言而喻，美国很需要“维护国家安全”这个“筐”，把各种霸道做法、霸凌行径都装进去，煞费苦心地打扮起来。口言善而身行恶，在清清楚楚的事实面前，美国一些政客长期以来标榜自由、平等、公正等，更显现出虚伪性和欺骗性。

从2017年初美国出台行政命令，以“极端审查”限制移民美国，到最近的签证新规，再到各种保护主义举措，美国面向世界的大门正在越关越小。世界是广阔的，狭隘是危险的。滥用“国家安全”成瘾，终将发现自己被排除在时代大潮流之外，成为一个孤岛，那才是最危险的时候。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)