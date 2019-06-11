伊拉克库尔德自治区新主席宣誓就职

内奇尔万·巴尔扎尼10日在伊拉克库尔德自治区（库区）首府埃尔比勒宣誓就任库区主席。

当日在埃尔比勒举行的宣誓就职仪式上，内奇尔万·巴尔扎尼发表就职演说时指出，库区将加强与伊拉克中央政府的合作，在伊拉克联邦宪法的框架内就库区预算、石油出口等问题寻找共同的解决方案。

伊拉克总统萨利赫、议长哈布希出席了当天的就职仪式。

内奇尔万·巴尔扎尼生于1966年，自2012年3月起担任伊拉克库区政府总理。在去年9月举行的库区议会选举中，内奇尔万·巴尔扎尼所在的库尔德斯坦民主党取得领先，赢得111个议会席位中的45席。今年5月，内奇尔万·巴尔扎尼被新议会选为库区主席。

伊拉克库尔德自治区拥有相当大的自治权，有自己的总理、议会及安全部队等。近年来，伊拉克中央政府和库区在石油资源利益分配和驻军等问题上龃龉不断。2017年9月25日，库区举行独立公投。伊拉克中央政府表示强烈反对，随后出台一系列反制措施。2017年11月，推动公投的库区主席马苏德·巴尔扎尼辞职。（记者张淼）

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