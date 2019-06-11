最终计票结果显示托卡耶夫在哈总统选举中获胜

哈萨克斯坦中央选举委员会10日晚宣布的最终计票结果显示，哈现任总统托卡耶夫在日前举行的总统选举中以70.96%的选票当选总统。
哈中央选举委员会委员苏莱曼在当晚举行的中选委会议上宣布最终计票结果，托卡耶夫以70.96%的得票率获得胜利，排名第二的为代表“国家命运”运动参选的科萨诺夫，得票率为16.23%，大幅低于托卡耶夫。
哈萨克斯坦9日举行总统选举，共有7名候选人参选。根据哈相关法律，在总统选举中得票率超过50%的候选人当选总统，任期5年。
据哈媒体报道，托卡耶夫将在6月12日宣誓就职。
哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫今年3月19日宣布辞去总统职务，其任期原本应于2020年4月结束。3月20日，原议会上院议长托卡耶夫依照宪法宣誓就任总统。4月9日，托卡耶夫签署总统令，将哈总统选举日期提前至今年6月9日。
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