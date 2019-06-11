国际天文学界担忧美国“星链”计划破坏夜空的负面影响

美国天文学会10日发布一份声明，对美国太空探索技术公司“星链”计划可能影响天文观测等方面表示担忧。此前，国际天文学联合会、英国皇家天文学会等机构也表示了类似的担忧。

太空探索技术公司5月23日将首批60颗“星链”卫星送入太空，并计划2019年至2024年间，在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络，从太空向地球提供高速互联网接入服务。此外，还有一些公司致力于未来几年部署类似卫星网络，如美国亚马逊公司等。

美国天文学会说，这些卫星的数量快速增加，最终可能会超过夜空中所有可见星星的数量，它们可能对地面和空间天文观测造成“巨大的负面影响”，包括因反射和发光而严重破坏光学和近红外观测，因卫星通信频段的电磁辐射而影响射电天文学观测，以及存在与太空望远镜碰撞的风险等。

国际天文学联合会近日发布了一张美国洛厄尔天文台拍摄于5月25日的夜空图片，超过25颗“星链”卫星在图片上留下明亮的线条，严重影响了对宇宙星空的观测。

国际天文学联合会在一份声明中说，尽管卫星互联网项目可能有良好的初衷，但它们不仅会影响天文观测，还会因破坏夜空而在人文意义等方面造成影响，国际天文学联合会呼吁有关各方共同探讨解决方案。

英国皇家天文学会也于近日发表声明说，太空探索技术公司在发射“星链”卫星前缺乏与科学界的相关讨论，有报道说太空探索技术公司创始人埃隆·马斯克表示愿意减少卫星对天文学的影响，皇家天文学会欢迎这种表态，并敦促包括太空探索技术公司在内的相关企业与有关科研人员展开合作。

美国天文学会光污染、射电干扰和空间碎片委员会主席杰弗里·霍尔说，天然夜空不仅是天文学家的资源，也属于所有仰望星空以理解和感受宇宙绚烂的人，破坏夜空带来的负面影响超出了天文学领域，期待有关各方加强合作，努力降低负面影响。（记者周舟）

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