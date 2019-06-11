第十八届"汉语桥"世界大学生中文比赛在湄公河国家举行

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有一场比赛，汇集了世界各地对汉语和中国文化充满热情并且能答出上述提问的外国青年，那就是一年一度备受瞩目的“汉语桥”！

今年的“汉语桥”比赛正在五大洲各赛区如火如荼地进行，各赛区决赛第一名的选手将被推荐代表自己的国家来中国参加总决赛。湄公河国家都设有“汉语桥”比赛赛区，一起来看看赛事情况吧。

泰国赛区

4月30日，泰国赛区决赛在曼谷举行，来自泰国院校的146名选手通过主题演讲、知识问答、即兴演讲及才艺表演四个环节，展现各自的风采。

经过一番激烈的角逐，来自清迈大学的“全能少女”杨金玉赢得了一等奖。

泰国赛区比赛现场

老挝赛区

5月17日，老挝赛区决赛在万象举行，来自老挝国立大学、苏发努冯大学和老挝苏州大学的13名选手参赛。赛程包括“天下一家”汉语演讲、中国和中国文化的知识问答、才艺表演等。参赛选手拿出看家本领，为观众带来了精彩绝伦的表演。

中国驻老挝大使姜再冬表示，各位选手通过比赛检验了学习成果，提高了语言水平，加深了相互了解，增进了友好感情。希望老挝青年学生们再接再厉，不断提高中文水平，做中老命运共同体建设的践行者。

老挝国立大学孔子学院老方院长永维莱在致辞时表示，“汉语桥”比赛已经成为老中友谊的桥梁，是国际文化交流的盛事，让老挝学生更加了解中国。

经过一番激烈的比拼，来自老挝国立大学孔子学院的苏萨瓦获得第一名。

越南赛区

越南分设有北部及中部、南部赛区，分别于5月18日、24日举行比赛。选手们在演讲和问答环节展示了扎实的中文功底，在才艺表演环节通过歌舞、相声、书法、武术等形式展现了各自才华，赢得了台下观众的阵阵掌声。

来自越南军事科学学院的刘氏碧恒、胡志明市师范大学的陈振容分别夺得北部及中部、南部赛区的冠军。

越南赛区比赛现场

缅甸赛区

5月26日，缅甸赛区的角逐在曼德勒福庆学校孔子课堂展开，共有22位选手参赛。选手们用真挚的情感诉说着自己对“天下一家”主题的认识，用精彩纷呈的表演展现对中国文化的热爱。刚柔并济的中国舞、悠扬动听的古琴、婉转清丽的二胡、古典优美的琵琶、刚劲有力的书法等表演，为观众献上了一场视听盛宴。

缅甸赛区比赛现场

最终，蒋天改选手凭借妙语连珠的汉语实力、令人眼前一亮的舞蹈《大鱼》及优异的笔试成绩问鼎冠军。

柬埔寨赛区

5月28日，“汉语桥”比赛在柬埔寨金边亚欧大学火热举行。来自柬埔寨多个高校的13名选手在演讲中表达了自己对“天下一家”这一主题的理解。选手们表演了古筝弹唱、孙悟空耍金箍棒、京剧《贵妃醉酒》等浓浓中国风的节目，引人入胜，赢得满堂喝彩。

来自金边皇家大学的郭明隆获得冠军。他激动地说：“中文让我有了一场奇妙之旅，也为我打开了通往中国的大门。”他表示将加倍努力，争取在总决赛中取得优异成绩。

柬埔寨赛区比赛现场

目前，第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛仍处于预赛阶段，复赛、决赛将于7月中旬至8月中旬举行。

资料来源：“汉语桥”官方网站、新华网等

(责编：崔越、徐祥丽)