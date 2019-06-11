联合国官员警告科索沃局势有倒退的可能

联合国秘书长科索沃问题特别代表扎希尔·塔宁10日警告说，科索沃局势有倒退的可能。

兼任联合国科索沃特派团团长的塔宁在向安理会作通报时说，科索沃局势以及贝尔格莱德与普里什蒂纳关系正处于脆弱关头。他说，今年是安理会就科索沃地位问题达成决议20周年。20年来，科索沃问题取得进展，科索沃、地区和世界局势都发生了变化。但是，在冲突方缺乏实质接触的情况下，局势不仅依然脆弱，而且有倒退的可能。他说，自去年秋天以来，贝尔格莱德与普里什蒂纳一直缺乏建设性接触。

塔宁呼吁双方领导人担负起避免使业已复杂的局势进一步升级的责任。他说，有诚意的接触、不发出威胁和最后通牒对于恢复政治对话是必要的。

科索沃是原南联盟塞尔维亚共和国的自治省，1999年6月科索沃战争结束后由联合国托管。2008年2月，科索沃单方面宣布独立，但塞尔维亚始终坚持其对科索沃的主权。（记者尚绪谦）

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