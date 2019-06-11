日本F-35战机或因飞行员“空间迷向”坠毁

日本航空自卫队10日发布F-35A型战斗机坠机事件调查中期报告，认为坠机原因可能是飞行员陷入无法掌握飞行高度和姿势的“空间迷向”，而非战机本身有技术问题。
失事战机隶属日本航空自卫队，4月9日与3架F-35A战机夜间飞行训练时坠毁。航空自卫队分析另外3架F-35A战机的雷达数据以及它们与失事战机的数据通信，发现失事战机飞行员收到向左回旋指示后以冷静声音作出回复。
另外，没有迹象表明飞行员细见彰里试图弹射逃生。以这些情况为依据，航空自卫队确认，战机出现异常或飞行员失去意识的可能性“极低”，飞行员可能陷入“空间迷向”。
航空自卫队认定细见彰里死亡。他的部分遗体在失事海域找到。
防卫大臣岩屋毅10日在新闻发布会上说：“我们将彻底做好避免‘空间迷向’的训练……而后决定复飞（F-35A战机事宜）”。
F-35A战机失事后，日本东北部三泽基地12架同型号战机停飞至今。航空自卫队从去年年初开始引进F-35A战机，以替代F-4型战机。三泽基地今年3月组建80人编制的飞行队；包括失事战机在内，这一基地有13架F-35A战机。
美国和日本先后停止搜寻F-35A残骸。战机飞行数据记录仪已找到，但损毁严重，无法读取数据。
F-35战机2006年首飞成功，具备隐形和超音速巡航能力，是世界最先进战机之一。这一系列战机分为F-35A、F-35B和F-35C三种型号，分别是常规起降型、短距起飞／垂直降落型和航空母舰起降型。
日本打算从美国购买105架F-35A战机，再购买42架F-35B战机。每架F-35A战机价格大约116亿日元（约合7.4亿元人民币）。（张铮）【新华社微特稿】
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】