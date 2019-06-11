日本F-35战机或因飞行员“空间迷向”坠毁

日本航空自卫队10日发布F-35A型战斗机坠机事件调查中期报告，认为坠机原因可能是飞行员陷入无法掌握飞行高度和姿势的“空间迷向”，而非战机本身有技术问题。

失事战机隶属日本航空自卫队，4月9日与3架F-35A战机夜间飞行训练时坠毁。航空自卫队分析另外3架F-35A战机的雷达数据以及它们与失事战机的数据通信，发现失事战机飞行员收到向左回旋指示后以冷静声音作出回复。

另外，没有迹象表明飞行员细见彰里试图弹射逃生。以这些情况为依据，航空自卫队确认，战机出现异常或飞行员失去意识的可能性“极低”，飞行员可能陷入“空间迷向”。

航空自卫队认定细见彰里死亡。他的部分遗体在失事海域找到。

防卫大臣岩屋毅10日在新闻发布会上说：“我们将彻底做好避免‘空间迷向’的训练……而后决定复飞（F-35A战机事宜）”。

F-35A战机失事后，日本东北部三泽基地12架同型号战机停飞至今。航空自卫队从去年年初开始引进F-35A战机，以替代F-4型战机。三泽基地今年3月组建80人编制的飞行队；包括失事战机在内，这一基地有13架F-35A战机。

美国和日本先后停止搜寻F-35A残骸。战机飞行数据记录仪已找到，但损毁严重，无法读取数据。

F-35战机2006年首飞成功，具备隐形和超音速巡航能力，是世界最先进战机之一。这一系列战机分为F-35A、F-35B和F-35C三种型号，分别是常规起降型、短距起飞／垂直降落型和航空母舰起降型。

日本打算从美国购买105架F-35A战机，再购买42架F-35B战机。每架F-35A战机价格大约116亿日元（约合7.4亿元人民币）。（张铮）【新华社微特稿】

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