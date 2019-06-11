意大利财长：有信心与欧盟达成协议 化解债务纷争

意大利财政部长乔瓦尼·特里亚9日在日本出席二十国集团(G20)财政部长会议期间说，他有信心能够与欧洲联盟达成协议，化解债务纷争。

欧盟委员会5日认定，意大利没有控制好债务规模，违反欧盟财政规则，可能受到处罚。

特里亚当天在福冈告诉媒体记者，意大利政府态度“端正”，愿意按照欧盟预算规则行事。“我确信，我们可以找到解决办法，意大利政府的态度是遵守（欧盟）预算规则”，他说，“后续，我们会尝试展现我们的政策会让意大利公共财政合规”。

意大利2018年公共债务相当于国内生产总值的132%，超出欧盟所规定的上限60%一倍多。意大利政府2019年预算案承诺大幅降低财政赤字，获得欧盟批准。欧盟要求意大利政府控制公共支出，削减债务规模。

意政府预期今年财政赤字率是2.4%。不过，特里亚被记者问及这件事一度“卡壳”，后续补充说这一数字将是2.1%至2.2%。

与特里亚一同参加G20财长会议的意大利中央银行行长伊尼亚齐奥·维斯科说，这次会议没有讨论意大利的债务问题。

欧盟已经作出结论，指认意大利“违规”，但处罚程序相当复杂，而且欧盟分管官员留有余地，说如果看到新的经济数据或意方作出新的承诺，欧盟的结论可以改变。

特里亚5月底向欧盟“表决心”，即意方将竭尽所能抑制公共债务增加，但没有提供具体措施。（田野）【新华社微特稿】

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