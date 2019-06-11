人民网伦敦6月10日电（记者 强薇）6月10日，第十届中欧企业家峰会在伦敦开幕。本届峰会以“创新、复苏、共赢：迈向中欧商业合作新纪元”为主题，旨在深入解析中欧政治、经济、市场环境，共同探讨企业国际化发展战略，展望中欧商业创新合作，推动双边包容性的经济增长。

中国驻英国大使刘晓明在开幕式上表示，长期以来，中欧在改善全球经济治理、维护多边主义、倡导自由贸易等重大问题上拥有广泛共识，双方合作基础牢固。中欧双方需加强信任合作，夯实理念共识；加强规则合作，引领创新升级；加强开放合作，分享发展机遇。他表示，新形势下，中英双方应坚定信心，推进中英关系“黄金时代”行稳致远；保持自主，营造开放、透明、公平的营商环境；着眼长远，为“后脱欧时代”中英关系创造有利条件。

英国国际贸易部投资部长格雷厄姆·斯图尔特表示，几个世纪以来，通过思想，商品和服务的交换，英中经济和文化纽带的增长已经发展成为每年价值超过800亿英镑的全球贸易关系。英国政府致力于打造一个真正全球化、独立、开放的贸易国家，而中国将是这个过程的重要组成部分。他表示，作为支持“一带一路”倡议的一员，英国是中国的天然合作伙伴，乐意为“一带一路”倡议提供支持。

英国前首相、联合国教育特使戈登·布朗在峰会发表主旨演时表示，未来西方仍需要加强与中国的合作。布朗强调，“一带一路”倡议将对世界金融政治格局起到重要作用。他提出，未来新能源，绿色能源的发展和使用将全球呈现出上涨的趋势，中西方可以进行专家合作，利用、开发新能源，并帮助非洲减除贫困。

据主办方介绍，本届峰会为期六天，囊括七大主题论坛、系列专题圆桌会议、优质项目推荐及一对一会谈等，并参访欧洲百强企业。峰会中，专家、学者以及金融、工商界人士将围绕全球化经济格局、金融投资、中欧城市交流互鉴、科技创新合作深化、教育、健康与医疗等议题展开讨论。

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