哈萨克斯坦大选 民调显示现任总统赢面大

哈萨克斯坦9日举行总统选举，投票站出口民意调查显示，现任总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫所获选票超过70%，可望连任。

包括托卡耶夫在内，7名候选人竞选总统。投票当地时间7时开始，20时结束。

哈萨克斯坦民意调查机构“公共舆论”所做出口民调显示，托卡耶夫的得票率为70.13%，其次是阿米尔然·科萨诺夫，收获大约15%的选票。

哈萨克斯坦中央选举委员会宣布，截至当地时间20时，投票率是77%。中央选举委员会定于10日发布初步选举结果。

选民马拉特·萨金季科夫现年65岁，退休前在哈萨克斯坦最大城市阿拉木图做公务员。他告诉法新社记者，为了“延续国家领导人的路线”，他投票支持托卡耶夫。“我认为30年里我们取得一些成功。负面情况也有，但所有国家都会有。”

哈萨克斯坦首名总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫3月19日辞去总统职务，原议会上院议长托卡耶夫次日依照宪法宣誓就任总统。托卡耶夫随后签署总统令，将总统选举日期提前至6月9日。

托卡耶夫66岁，曾任总理和外交部长，隶属执政党祖国之光党，获得纳扎尔巴耶夫支持。他9日在首都努尔苏丹投票，承诺与“支持或反对政府的所有人对话”，呼吁反对派在选举期间保持克制。

哈萨克斯坦人口大约1800万，其中注册选民大约1200万人。

哈萨克斯坦一家民意调查机构预期，托卡耶夫将以73%的得票率赢得总统选举。托卡耶夫竞选活动负责人马乌伦·阿申巴耶夫7日告诉媒体记者，预期托卡耶夫将获胜。

“我认为托卡耶夫将获得大部分人支持，”阿申巴耶夫说，但不太可能达到努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫以往所获得票率。

官方计票结果显示，2015年总统选举期间，纳扎尔巴耶夫的得票率是95%。

托卡耶夫说，将寻求纳扎尔巴耶夫指导国家发展战略。路透社记者判断，托卡耶夫将延续前任的政策，在西方国家与俄罗斯之间保持平衡，以往效果是帮助哈萨克斯坦吸引外部投资并为原油和金属出口打开市场。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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