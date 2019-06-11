英国《卫报》：英国商业街客流量创6年来最低

英国最新数据显示，英国商业街依然冷清，5月客流量跌至6年来最低。

英国《卫报》10日援引最新数据报道，英国商店5月客流量创6年来最低，一方面受累于降温因素，另一方面受制于英国脱离欧洲联盟造成的不确定性。

英国零售商协会首席执行官海伦·迪克森说，5月商业街客流量减少3.5%，是2013年1月以来最糟。

迪克森说：“英国（零售业）出现6年来最差的客流量，每一个地区的商业街、零售商业区和购物中心的客流量都下降。这同样反映在我们最新的销售数据；这一数字呈现有记录以来的最大跌幅。”

零售商协会上周发布的数据显示，英国消费者支出呈现将近25年来最大跌幅。跌幅2.7%是这项月度调查自1995年启动以来的最差表现。

英国传统零售商正面临多重挑战，包括应对电子商务平台竞争、适应消费者习惯变化、消费者信心匮乏以及“脱欧”造成的不确定性。零售商协会今年1月说，英国商业街去年圣诞购物季业绩是2008年金融危机以来最糟。

《卫报》报道，新风貌时装公司、德本汉姆百货公司等零售企业正采取关闭店面并寻求更低租金等措施。

另一方面，商业咨询机构BDO公司最新数据显示，制造类企业的乐观情绪同样降至6年来最低。BDO公司发现，过去数月，企业囤积商品“人为拉高”增速。

供职BDO公司的彼得·赫明顿说：“随着‘脱欧’应急方案在2019年年初人为拉高增速的情况变明确，制造业注定在今后数月受到最大冲击。”

英国“脱欧”事宜始终未能破局。英国2016年经由全体公民投票决定脱离欧盟。公投近3年后，议会对政府与欧盟达成的“脱欧”协议不予批准，“脱欧”日期延至最迟今年10月31日，特雷莎·梅辞任执政党保守党党首并留任首相至新党首选出。

保守党新党首选举程序定于10日正式启动。经多轮党内遴选后，胜出者预期7月底揭晓。（卜晓明）（新华社专特稿）

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