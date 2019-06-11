卡塔尔：反对将中东和平新方案强加给巴勒斯坦

卡塔尔外交大臣谢赫穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼9日警告，不应将美国的中东和平新方案强加给巴勒斯坦。

谢赫穆罕默德当天访问英国时告诉媒体记者，巴勒斯坦和美国围绕中东和平新方案的立场“脱节”。中东和平新方案不应强加给巴勒斯坦，“没有任何一个阿拉伯国家会接受（强加）”。

在他看来，如果巴勒斯坦和以色列任何一方拒绝这一方案，意味新方案“要么不公平，要么不现实”。最好的情形是，两方都接受或拒绝新方案。

谢赫穆罕默德说，卡塔尔方面立场坚定，巴勒斯坦人愿意接受的任何方案都会得到卡塔尔支持。

获称“世纪协议”的中东和平新方案由美国总统唐纳德·特朗普的女婿、白宫高级顾问贾里德·库什纳“操刀”，原打算以色列新政府组建后、6月下旬发布部分内容。如今，以色列组阁失败可能推迟新方案发布。

媒体推断这份方案的主要思路是“投资换主权”，即许以巴勒斯坦大量经济援助，换取巴方在领土和建国方面妥协。巴方认定美方偏袒以色列，拒绝接受新方案。

路透社援引多名了解新方案内容的巴勒斯坦和阿拉伯国家消息人士的话报道，库什纳抛弃“两国方案”。

“两国方案”即建立以1967年第三次中东战争以前的边界为依据、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国，与以色列和平共处。这一方案获得多项联合国决议支持。

谢赫穆罕默德“点赞”新方案中涉及经济的内容，只是认为经济方案需要坚实的政治基础。（王逸君）【新华社微特稿】

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