也门荷台达地雷爆炸致1死3伤

亚丁消息：也门政府官员10日说，也门红海港口城市荷台达当天发生一起地雷爆炸事件，造成1名平民死亡、3人受伤。

也门政府一名官员告诉新华社记者，一辆载有4名平民的车辆当天在荷台达北部胡哈地区行驶时触发地雷，爆炸造成1人死亡，包括1名儿童在内的另外3人受重伤。

这名官员表示，发生爆炸的地区曾是也门政府军和胡塞武装交战区，胡塞武装在这一地区埋设了大量地雷，目前仍有一些地雷未被排除。

这是胡哈地区本月发生的第二起地雷爆炸事件。8日，一辆载有也门政府军1名战地指挥官和4名士兵的汽车在胡哈地区行驶时触发地雷，爆炸造成5人当场死亡。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。（记者聂云鹏 王薇）

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