伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数10日报收于7375.54点，比前一交易日上涨43.60点，涨幅为0.59%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中矿业类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：在线零售商Ocado集团股价上涨4.67%，矿业公司安托法加斯塔股价上涨3.65%，NMC卫生保健公司股价上涨3.09%，俄罗斯钢铁生产商EVRAZ股价上涨2.53%，斯派莎克工程公司股价上涨2.34%。

当天伦敦股市成分股中消费类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：建筑材料经销商弗格森股价下跌4.64%，贵金属生产商弗雷斯尼洛股价下跌2.73%，服装零售商Next股价下跌2.41%，烟草集团帝国品牌公司股价下跌1.57%，联合公用事业集团股价下跌1.41%。

欧洲其他主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于5382.50点，比前一交易日上涨18.45点，涨幅为0.34%；德国法兰克福股市当天休市。（记者杨海若）

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