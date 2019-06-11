伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数10日报收于7375.54点，比前一交易日上涨43.60点，涨幅为0.59%。
个股方面，当天伦敦股市成分股中矿业类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：在线零售商Ocado集团股价上涨4.67%，矿业公司安托法加斯塔股价上涨3.65%，NMC卫生保健公司股价上涨3.09%，俄罗斯钢铁生产商EVRAZ股价上涨2.53%，斯派莎克工程公司股价上涨2.34%。
当天伦敦股市成分股中消费类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：建筑材料经销商弗格森股价下跌4.64%，贵金属生产商弗雷斯尼洛股价下跌2.73%，服装零售商Next股价下跌2.41%，烟草集团帝国品牌公司股价下跌1.57%，联合公用事业集团股价下跌1.41%。
欧洲其他主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于5382.50点，比前一交易日上涨18.45点，涨幅为0.34%；德国法兰克福股市当天休市。（记者杨海若）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】