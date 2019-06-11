新加坡将华侨领袖陈嘉庚等人头像印上纪念钞

为纪念今年新加坡开埠200周年，新加坡金融管理局10日首次推出20新元纪念钞，华侨领袖陈嘉庚等人头像被印在这款纪念钞上。
该纪念钞正面印有新加坡首任总统的肖像，背面则印有8位曾对新加坡社会做出卓越贡献的人物肖像。8人中除陈嘉庚外，还包括被誉为新加坡特蕾莎修女的许哲和女教育家王惠卿两名华人。
不少公众当天在银行开门前一两个小时就到包括中国银行新加坡分行在内的9家银行前排队，用等值钞票兑换20新元纪念钞，每人一次最多可换20张。
陈嘉庚一生热心公益，在东南亚和中国创建了多所学校，其中包括他1919年创办的新加坡华侨中学。
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