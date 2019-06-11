马里中部一村庄遇袭造成至少95人死亡

巴马科消息：马里政府10日下午发布新闻公报，证实马里中部一个多贡族村庄遭遇不明身份武装分子袭击，造成至少95人死亡。
马里政府在公报中说，一伙不明身份的武装分子当地时间10日凌晨3时左右袭击了位于马里中部莫普提区的一个多贡族村庄，造成至少95人死亡，另有至少19人失踪。
目击者说，这个村庄已经被焚毁，除20余名多贡族村民可能逃脱外，其余多贡族村民已被杀害。
今年1月1日，一伙武装人员袭击了马里中部一个富拉尼族村庄，造成37人死亡、多人受伤。3月23日，马里中部另一个富拉尼族村庄遭袭，造成157人死亡。
近几年，马里中部地区部族冲突加剧，主要集中在游牧部族富拉尼族与从事农耕的班巴拉族和多贡族之间。（记者邢建桥）
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