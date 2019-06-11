伊、叙大片庄稼疑遭IS焚毁 农民等丰收苦不堪言

叙利亚和伊拉克的农民即将迎来丰收，大片庄稼地却遭烧毁。德新社和美联社报道，宗教极端主义组织“伊斯兰国”成员可能是纵火人。

伊拉克尼尼微省安全部队少校贾拉勒·阿里说，不明身份武装人员8日晚放火焚烧辛贾尔地区的小麦和大麦田地。“火势蔓延至几座村庄，烧毁房屋，致使两名农民丧生。”大约700家农户被迫向110公里以外的首府摩苏尔转移。

阿里认定，这是“伊斯兰国”武装人员寻求报复。

“伊斯兰国”2014年夏天开始在伊拉克攻城略地，一度进逼首都巴格达。这一组织最高头目阿布·贝克尔·巴格达迪同年6月在伊拉克第二大城市摩苏尔宣布建立横跨伊拉克和叙利亚的所谓“哈里发国”，把叙利亚东北部城市拉卡定为“首都”。“伊斯兰国”同年8月占领辛贾尔。伊拉克政府2017年12月宣布取得打击“伊斯兰国”的胜利。

德新社报道，不止尼尼微省，基尔库克省的大片田野过去数周遭遇火灾。

伊拉克北部农民侯赛因·卡卡伊告诉美联社记者：“这里的生活已经够苦，如果这种情况持续，我认为没有人会留在这里……明年我不打算再种那么多粮食，因为不可能没日没夜地守在这里。”

类型情形出现在叙利亚拉卡省、阿勒颇省和代尔祖尔省。美联社以叙利亚问题独立研究员埃玛·比尔斯为消息源报道，“伊斯兰国”武装人员原先多次在撤退以前或者溃败以后施行“焦土政策”。（杜鹃）【新华社微特稿】

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