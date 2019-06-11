美墨刚谈妥　特朗普又发推文拿关税相要挟

美国总统唐纳德·特朗普9日在社交媒体发布文字，警告墨西哥如果因为“某些未知原因”与美国方面合作失败，美方“总能回到先前有利可图的关税立场”。

这一威胁距离特朗普宣布与墨方达成协议、美方暂停对墨方商品加征关税仅两天。

【继续“威胁”】

特朗普9日在社交媒体“推特”连发数段文字，力陈与南部邻国墨西哥达成协议的重要性，同时警告，如果因为“某些未知原因”双方合作失败，美国能回到先前的关税立场。

白宫今年5月宣布，6月10日起对墨西哥所有输美商品加征5%关税；如果墨方没有有效缓解“非法移民危机”，美方将从7月开始分阶段提高税率至25%。美方施压下，墨方官员5日起在美国首都华盛顿与美方官员磋商，7日宣布达成协议。

协议内容包括墨方同意采取调派国民警卫队员等举措以及同意美方扩大现行项目规模，把更多中美洲移民遣送墨西哥，让他们在那里等候美方审批庇护申请。不过，美国《纽约时报》随即爆料，协议多项内容是美墨早已磋商一致的“老内容”，并非特朗普近期施压结果。

宣布参选总统的民主党籍前国会众议员贝托·奥罗克说，特朗普夸大与墨西哥磋商成果，实则伤害两国经贸关系。

同样角逐民主党总统候选人提名的联邦参议员伯尼·桑德斯说，全世界“烦透”一个总拿关税作威胁、不断口头宣战的美国总统。

【强调“区别”】

美国代理国土安全部长凯文·麦卡利南力挺美墨最新协议，称都是“新内容”，包括墨方同意部署大约6000名国民警卫队员。

麦卡利南说，这一部署规模前所未有。这些墨方国民警卫队员不仅将部署在墨西哥南部边境，阻截中美洲移民进入墨西哥；还将部署在从墨西哥南部取道北上的交通路线上并在邻近美国的重点边境地区与美方协同行动。

麦卡利南声称，只要墨方落实协议，这些行动一定能够奏效。

特朗普坚称最新协议遭外界曲解。他的“推文”说，这一届美国政府与先前政府一样，致力于让墨西哥采取行动，但不同的是，先前没有解决问题，“直至本届政府与墨西哥签署协议”。

他说，至于协议内容，还有“一些”没有发布，“尤其是其中一项”。这些内容将在“适当时机”发布。

美联社报道，特朗普所指可能涉及“安全第三国”。不过，墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德7日说，墨西哥没有答应美方要求。

按照墨方的说法，如果墨方同意成为“安全第三国”，美方将强制要求非法移民抵达墨西哥后就地向美方申请庇护，未获批准前不得入境美国。

美国驻墨西哥大使玛莎·巴尔塞纳说，墨方致力于与美方合作，应对共同挑战，如非法移民。双方磋商将继续，美国现在希望把从墨西哥入境美国的非法移民人数控制在2018年的水平。

【事与愿违】

特朗普政府今年1月起依据“移民保护协议”把经由美墨边界入境、申请庇护的非墨西哥籍非法移民移送墨西哥，让他们在墨西哥等候美方审批庇护申请。1月至5月底，美方把超过8800名中美洲移民遣送至墨西哥。

取道墨西哥北上美国的移民多数出自中美洲洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多三国。墨西哥政府希望借助中美洲发展项目，遏制来自这一地区的移民。然而，法新社报道，随着美国收紧边境，更多移民的想尽快入境美国。

法新社援引墨西哥政府发布的数据报道，墨西哥拘捕的外籍人员从1月的8248人增至5月的23679人，绝大多数为中美洲移民；驱逐人数从1月的5884人增至5月的16507人，绝大多数同样是洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多三国公民。

就墨西哥部署国民警卫队员等做法，分析人士认为效果有限，反而可能刺激偷渡“产业”，让蛇头牟利。

多次随同移民北上的墨西哥活动人士路易斯·比利亚格兰说，许多中美洲移民经由危地马拉入境墨西哥，受形势变化影响，另一通道正在墨西哥与东南部邻国伯利兹之间形成。按比利亚格兰的说法，相比与危地马拉边界，墨西哥并没有严控与伯利兹边界；移民付给蛇头900美元，就有人“带路”过境。

在墨西哥南部恰帕斯州一处收容中心，57岁的洪都拉斯移民霍苏埃·阿雷纳尔告诉法新社记者：“特朗普可以为所欲为，但他拦不住移民。”（陈立希）（新华社专特稿）

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