英国外交大臣：欧盟可能愿重谈“脱欧”协议

英国外交大臣杰里米·亨特9日披露，德国总理安格拉·默克尔向他暗示，欧洲联盟可能愿意与英国重新谈判退出欧盟协议。
【技术方案】
亨特当天告诉英国天空新闻频道，他参加诺曼底登陆75周年纪念仪式期间与默克尔商谈，确信欧盟有可能重谈“脱欧”协议。
亨特转述默克尔的话说，“随着英国新首相就任”，欧盟愿意评估英方提出的任何方案。他确信，如果英国“采取正确方法，欧洲人会愿意重谈协议”。
在亨特看来，默克尔的表述暗示欧盟领导人可能转变立场，对以技术方案解决北爱尔兰边界问题持开放态度。欧盟先前认定，技术方案不现实。
亨特说，默克尔把技术方案称为“智慧边界”，要求英国提出具体实施办法。
旨在避免英国北爱尔兰地区与爱尔兰之间恢复“硬边界”、即重新设置实体海关和边防检查设施的“备份安排”是阻碍“脱欧”协议获英国议会批准的一大“拦路虎”。
法新社报道，亨特没有明确“脱欧”协议是指具有法律约束力、指明英国如何退出欧盟的部分，还是英欧未来关系政治宣言。欧盟先前多次重申，具有法律约束力的“脱欧”协议不容重新谈判，但政治宣言部分可以修改。
按照德新社的说法，亨特9日作此宣称旨在强调他擅长“交易”。
【选战开锣】
由于英国首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议3次遭议会下院否决，“脱欧”日期延后至最迟10月31日。特雷莎·梅被迫提前卸任首相。她7日正式辞去执政党保守党党首职务，将留任首相至下任党首选出。
保守党党首竞选10日正式开始。亨特是11名竞选人之一。当天竞选人将接受保守党议员提名，须获得至少8名议员提名才能进入后续投票环节。
为压缩竞选过程，保守党领导层上周修改规则，提高参选门槛和投票环节的最低得票率。政治网站“保守之家”分析，新规则有望筛掉11人中的5人。
德新社报道，英国新首相的最热门人选是前外交大臣鲍里斯·约翰逊，而环境、食品与农村事务大臣迈克尔·戈夫和亨特是约翰逊的有力竞争者。亨特和戈夫定于10日正式开始竞选活动。因承认20年前吸毒，戈夫竞选遇上麻烦。
约翰逊8日接受采访时说将取消“备份安排”，把北爱尔兰边界问题留待英欧谈判未来关系时解决。他同时拒绝支付“分手费”，除非欧盟愿就“脱欧”协议给予英方更好条件。接近法国总统埃马纽埃尔·马克龙的人士9日认定，英国拒付“分手费”是债务违约。（海洋）（新华社专特稿）
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