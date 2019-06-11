对上合组织比什凯克峰会的三点期待

6月中旬，上海合作组织第十九届成员国元首理事会（以下简称“上合组织比什凯克峰会”）将于吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。3月20日，上海合作组织秘书长诺罗夫在北京举行的媒体见面会上表示，比什凯克峰会将是本年度上合组织最重要的活动之一，它将翻开该组织发展史上新的一页，为下一阶段的发展提出新任务。这是对比什凯克峰会预期成果的高度概括，从上合组织长期发展的角度看，本次峰会将完成的任务包括以下几方面。

第一，巩固和落实2018年上合组织青岛峰会成果。概括为“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”并写入《上合组织宪章》的“上海精神”，是上合组织建立、发展、壮大的思想基础和关系原则，也是这个新型国际组织长期维持内部团结和不断扩大对外影响的凝聚力、向心力所在。习近平主席在青岛峰会上强调，“上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力，根本原因在于它创造性地提出并始终践行‘上海精神’”。“这超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，掀开了国际关系史崭新的一页，得到国际社会日益广泛的认同”。同时，习主席正式提出了“提倡创新、协调、绿色、开放、共享的发展观”“践行共同、综合、合作、可持续的安全观”“秉持开放、融通、互利、共赢的合作观”“树立平等、互鉴、对话、包容的文明观”“坚持共商共建共享的全球治理观”五点倡议，对“上海精神”作了最系统、最完整、最深刻的阐释。这不仅是今年比什凯克峰会继续讨论的话题，也将是上合组织未来发展的理念。

第二，在世界大变局背景下为应对重大风险集体发声。当今世界，单边主义抬头，严重冲击国际关系基本准则，地区热点问题发酵，人类社会面临的共同威胁和挑战上升。全球经济、政治格局正在发生深刻的变革，对于上合组织成员国及所在地区既意味着前所未有的机遇，也隐含着发展风险。面对当今世界变局带来不确定性和风险，上合组织各成员国不仅有必要、而且有责任为全球稳定发挥积极作用。提倡多边主义，反对单边主义；提倡合作，反对对抗；提倡国际公平正义，反对强权霸凌行为。在比什凯克峰会上集体发声，上合组织以其一如既往的凝聚力和影响力推动国际社会维护全球战略稳定，将成为本届峰会一大亮点。

第三，继续推动上合组织框架内各领域互利务实合作。首先，深化安全合作。以落实青岛峰会通过的《上合组织成员国打击恐怖主义、分裂主义和极端主义2019年至2021年合作纲要》为引领，针对成员国安全形势特点，防范IS武装分子回流，交流和分享各成员国去极端化措施与经验，继续推动打击毒品犯罪和网络犯罪等领域的合作。其次，共促地区发展。各成员国以上合组织为平台，实现“一带一路”倡议同各国发展战略对接，加快商研贸易便利化协定、上合自贸区、上合开发银行的可行性，以实际行动维护自由贸易和多边贸易体制。再次，拓展人文合作。继续深化教育、文化、科技、环保、卫生、体育等领域合作，加强媒体、妇女、青年、智库等各界人士友好交往，夯实上合组织成员国合作的社会和民意基础。

习近平主席在不久前访问俄罗斯时指出，上合组织“顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，具有强大生命力和广阔发展前景”。由青岛时间进入比什凯克时间后，上合组织将以新的精神风貌为地区和世界发展注入更多稳定能量。

（作者系国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所上海合作组织研究室主任）

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