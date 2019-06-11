广东中美投资合作交流会举行

新华社电 （记者 吴晓凌）为深入宣传推介粤港澳大湾区，加强对话交流，推动深化广东省与美国加利福尼亚州以及广东与美国在贸易和投资领域的互利合作，由中国广东省人民政府与美国全国商会共同主办的“2019中国（广东）美国投资合作交流会”日前在旧金山举行。

广东省副省长欧阳卫民在投资交流会上指出，粤港澳大湾区是中国进一步深化改革扩大开放、加快实现高质量发展、在更高水平上参与国际竞争合作的重大平台。

欧阳卫民表示，中美之间深厚的友好合作情谊值得珍惜，世界经济发展的基本规律和历史经验表明开放合作是唯一正确方向，广东愿意推动粤港澳大湾区在多个方面加强与旧金山湾区的合作。本次广东省政府代表团出访美国开展系列经贸活动，与加利福尼亚州继续加强合作，希望与美国各方共同努力，为中美双边经贸关系发展贡献力量。

美国全国商会常务副会长薄迈伦表示，今年是中美建交40周年，数十年间，他见证了中美合作带给两国的发展和繁荣，中美两国关系非常重要，需要不断建设和维护，需要面向未来加强合作。

旧金山湾区委员会总裁兼首席执行官吉姆·旺德曼在致辞中说，旧金山湾区和硅谷企业与广东经贸合作关系密切，此次就粤港澳大湾区议题进行深入探讨，将强化合作纽带，带来新的合作机会。

中国驻旧金山副总领事张建新表示，广东省和旧金山湾区凭借天然良港、贸易和投资便利化政策、深厚的教育资源和人才优势，分别成为中国和美国的重要金融、科创中心，推动粤港澳、旧金山两大湾区深度合作、协同发展正当其时。

来自中美两国的代表近400人出席了本次交流会。与会代表就科技创新、智能制造、健康医疗以及文化娱乐等领域合作进行了充分对接与洽谈。

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