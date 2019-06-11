据联合国网站消息，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯4日在联合国大会分管行政和预算的第五委员会会议上指出，联合国或在今年8月耗尽现金，并从周转基金借款。

89个成员国拖欠会费

联合国成立于1945年，目前共有193个成员国和2个观察国。据澳大利亚《SBS新闻》报道，联合国预算报告中最大消耗就是其维和行动，以2016年为例，维和行动耗资87亿美元。其次的预算消耗为世界粮食计划署。《以色列时报》引用古特雷斯写给员工的信件“联合国组织从未面临过如此艰难的现金困境，主要原因是会员国会费的拖欠”。

联合国网站信息显示，在联合国193个会员国中，截至6月6日，104个会员国全部缴纳了2019年的经常预算摊款，其中只有34个会员国是按时缴费的。这也意味着，目前仍然有89个会员国拖欠会费。“会员国拖欠联合国会费从上世纪80年代就开始出现了”，外交学院教授高飞在接受本报采访时表示，“今日出现这种局面也在意料之中”。

美国利用缴费讨价还价

截至目前，美国是联合国拖欠会费最多的国家。法新社援引联合国官员的话说，美国是联合国维和行动的最大财政捐助国，但同时欠下的债务也最多，达8.52亿美元，其次是巴西、日本、委内瑞拉、沙特阿拉伯和阿根廷。特朗普政府2018年12月宣布，将其对联合国数十亿美元维和预算的缴款上限从28.47%降至25%。据CNN报道，特朗普政府在上台后的首份预算案中表示，对那些“不能显著推进美国外交政策利益的国际组织”，美国当局有意“削减或终止对其资助。”同时，据《英国周刊》报道，上一任美国驻联合国大使尼基·希利曾指出，联合国必须进行改革，以控制其支出。她在2017年12月的预算谈判期间声称，“联合国的效率低下和超支是众所周知的”， “我们将不再让美国人民的慷慨被利用或保持不受控制”。

对于美国向联合国发出的责难，高飞教授认为：“美国作为最大贡献国，一旦拖欠会费，联合国的整个运作都会受到限制。如今，特朗普政府强调美国优先原则及保护主义，所以美国希望联合国往有利自身的方向改革。当联合国行为与他们自身背道而驰，美国政府就尽可能削减自己在联合国的责任。反之，在国际事件中美国政府需要联合国的支持时，他们就会尽快还清拖欠的会费。美国将此当作与联合国打交道的工具。”

既要改革又要惩罚欠费者

财政状况岌岌可危，为了补上资金漏洞，古特雷斯曾一度考虑卖掉自己位于曼哈顿的官邸。据彭博社报道，古特雷斯6月4日告诉各国外交官，为帮助联合国克服财政困难，他上任之初就想出售位于美国纽约市曼哈顿区的秘书长官邸。“我没有在开玩笑，这是真的。但是最后发现不行。”因为根据联合国与总部所在地美国签署的协议，售卖房产超出秘书长的职权范围。古特雷斯表示，不缴和迟缴会费并不是造成联合国现金短缺问题的唯一原因，他强调，解决办法还在于落实一些特定的改革。

“联合国确实面临着一些改革，”高飞教授指出，“联合国体系系统庞大，管理的事务也越来越多，确实存在一定的效率低下，人员冗杂的现象。加强改革，提高工作效率刻不容缓。同时，也应对拖欠会费的国家实施惩罚措施。”

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