国际时讯：利比亚首都12万名学生停课

利比亚首都12万名学生停课

联合国儿童基金会（儿基会）驻利比亚办事处6月9日发表声明说，4月初开始在利比亚首都的黎波里南部爆发的武装冲突已造成当地至少12万名学生被迫停课。

声明说，由于战事持续，利比亚民族团结政府出于安全考虑要求受战事波及地区的学校停课，约12万名学生受到影响。此外，的黎波里其他地区的学校也大幅压缩教学计划，不少家庭因担心孩子的安全也不让他们上学。

声明说，儿基会将与利比亚教育部门合作，通过各种方式向当地学生提供帮助。

利比亚“国民军”4月4日起对的黎波里发起军事行动，与控制该市的利比亚民族团结政府军队交战。据世界卫生组织驻利比亚办事处发布的数字，双方交战以来已有600多人死亡、3000多人受伤，战事还造成6万多人逃离家园。

联合国机构呼吁确保食品安全

今年的6月7日是首个世界食品安全日。联合国粮农组织当天在总部罗马呼吁人们积极参与世界各地的线上和线下活动，加强对食品安全的关注。

今年世界食品安全日的主题是“食品安全与每个人都息息相关”。联合国粮农组织总干事若泽·格拉齐亚诺·达席尔瓦说：“无论你是农民、农场供应商、食品加工商、运输商、营销商还是消费者，食品安全都与你息息相关。没有食品安全就没有粮食安全。”

“不安全的食品每年导致约42万人死亡，而这些死亡完全可以避免。”世卫组织总干事谭德塞说，世界食品安全日的设立可提高政府、生产者、操作者和消费者对不安全食品的危害的认识。“在食物从农场生产到放入餐盘的过程中，我们所有人都可以为确保食品安全尽一份力。”

菲律宾一起车祸致13人死亡

菲律宾南甘马粦省圣费尔南多市警察局9日证实，当地8日发生一起车祸，至少已造成包括两名儿童在内的13人死亡、数十人受伤。

警方在询问多名目击者后说，这起事故发生在8日晚间，一辆载有至少53名乘客的翻斗卡车在下坡时刹车突然失灵，失控的卡车撞上一棵大树后加速冲下山坡，不仅将部分乘客甩出车外，还撞倒数名路人。

目前，部分伤者仍在医院接受治疗。当地警方调查事故原因后初步认定，事故是因车辆严重超载以及驾驶员疏忽大意所致。

警方说，这辆卡车的乘客刚参加完当地一场传统订婚仪式，在返程途中发生事故，其中一位遇难的女性是这场订婚仪式中的准新娘。

在菲律宾乡间，人们在卡车翻斗内装上长条凳、将货车改装为客车的情况十分常见。由于路况较差以及车辆疏于保养等因素，交通事故在菲律宾时有发生。

（均据新华社电）

印尼锡纳朋火山喷发（见图）

6月9日，在印度尼西亚北苏门答腊省卡罗县，锡纳朋火山喷出大量火山灰。

锡纳朋火山位于印尼北苏门答腊省的卡罗县，在沉寂近400年后于2010年首度喷发。该火山近年来进入活跃期。

安托·森比林摄 新华社发

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)