2000亿：中俄贸易新目标

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5月31日拍摄的中俄黑河—布拉戈维申斯克界河公路大桥合龙现场（无人机拍摄）。
中俄双边贸易额已经突破1000亿美元，要实现2000亿美元还远吗？6月6日至8日，第二十三届圣彼得堡国际经济论坛期间，这个问题无疑是最热门的话题之一。
毫无疑问，中俄双方经贸往来正变得越来越热络。
中俄合作领域越来越广泛
“俄罗斯铁路公司与中国铁路总公司开展了广泛的合作，这从一个侧面反映出中俄两个经济体的合作。”俄罗斯铁路公司总裁奥列格·别洛泽罗夫特别指出，同江铁路桥建成后，将中国东北铁路网与俄罗斯远东铁路干线相连，形成一条全新的国际铁路联运大通道。“我们正在继续推进与中国伙伴的合作。这一切都有助于中俄贸易额的提升。”
“我们集团与中国在远东开展了很好的合作，积累了很多经验。实践已经证明，这些合作是互利共赢的。”ESN集团董事长格里高利·别列兹金说。
“中国诚通在俄罗斯市场深耕近20年，是在俄罗斯扎根最深、影响最大的中国企业之一，为俄罗斯当地带来1.2万人的就业机会，每年拉动20亿美元贸易额，为中俄经贸合作做出了积极贡献。”中国诚通控股总裁朱碧新说。
“中国铁建1992年就进入俄罗斯市场，尤其自几年前承建莫斯科地铁以来，我们和很多俄罗斯企业以及地方政府展开了合作。我们深深体会到，这种合作是实现共同发展的必由之路。”中国铁建集团公司副总裁王文忠说。
中俄东线天然气管道即将建成供气、黑河公路桥、同江铁路桥成功合龙、远程宽体客机、重型直升机联合研制工作稳步推进、远东地区合作发展规划（2018—2024年）和东北—远东及贝加尔地区农业发展规划签署……事实上，中俄合作已经拓展至越来越广泛的领域。
接下来，该如何推动中俄经贸合作更加深入？
中俄双方代表纷纷支招
“金融合作一直是两国经贸合作和投资合作的重要支撑。中俄金融联盟已经合作开展了多项跨界融资业务。下一步还有更大空间扩大金融合作的广度和深度。”博鳌亚洲论坛副理事长周小川指出了努力方向：更好地发挥丝路基金等作用、吸引民间资本更好发挥资本市场的作用、扩大本币应用以及推动两国金融机构和金融服务的网络化。
中国交通建设集团总裁宋海良指出，中国投资者对俄投资意愿强，接下来中俄双方大有可为。他建议，中俄双方应该在基础设施领域互联互通，为贸易增长打好硬环境，加快两国区域间合作，推进贸易便利化和制度建设，维护多边贸易体系，吸引更多伙伴，增加合作动能。
“接下来，中俄双方应该建立更多互相配合合作的机构。”格里高利·别列兹金说。
“共建‘一带一路’倡议与欧亚经济联盟的对接为中俄企业搭建了很好的合作平台。我们要努力探索最佳合作模式，寻求最佳的利益契合点。”王文忠说。
“2000亿美元的中俄贸易目标一定能实现。”俄罗斯地质集团总经理谢尔盖·戈尔科夫说出了大家的心声。
中俄已经开启两国关系更高水平、更大发展的新时代。“在这个新时代，我们要做中俄经贸往来的见证者和推动者。站在新起点面临新机遇，期待中俄投资和经贸合作一定有更好的发展。”俄罗斯中国总商会会长周立群说。
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