世界华人数学家北京论道

本报北京6月10日电 （赵婀娜、胡婷）6月9日，第八届世界华人数学家大会（The 8th International Congress of Chinese Mathematicians，ICCM 2019）在清华大学开幕。这是国际华人数学界规模最大、最具影响力的学术盛会。

来自世界各地的千余名中外数学家齐聚清华园，共同探讨基础数学和应用数学的最新研究进展。开幕式揭晓和颁发了世界华人数学家联盟三大奖项：2019年ICCM数学奖、陈省身奖和ICCM国际合作奖。

美国麻省理工学院数学系教授恽之玮，美国加州理工学院数学系教授朱歆文获ICCM数学奖金奖；中国科学院付保华研究员，清华大学刘正伟教授、单芃教授，上海财经大学陆品燕教授、台湾大学余正道教授5位数学家获ICCM数学奖银奖；台湾交通大学林文伟教授、清华大学丘成栋教授获陈省身奖；菲尔兹奖得主、美国范德堡大学Vaughan F.R. Jones教授获国际合作奖。这些奖项旨在鼓励杰出的数学家和专家，以表彰他们在基础数学和应用数学上的非凡成就以及在世界各地不遗余力地推动数学发展的精神。其中，ICCM数学奖（原晨兴数学奖）被誉为“华人菲尔兹奖”，是世界华人数学界的最高奖项，表彰 45 岁以下在基础数学、应用数学方面有杰出成就及在促进数学事业发展方面有卓越贡献的华人数学家。本届评审委员会由丘成桐教授以及若干位非华裔顶级数学家组成。

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