沉着冷静地观察世界大势（望海楼）

对当前错综复杂、风云变幻、惊涛骇浪的国际局势到底怎么看？习近平总书记早就明确指出，时代在变化，社会在发展，但马克思主义基本原理依然是科学真理。尽管我们所处的时代同马克思所处的时代相比发生了巨大而深刻的变化，但从世界社会主义500年的大视野来看，我们依然处在马克思主义所指明的历史时代。

这让我们想起毛泽东同志在1959年写的一首《七律·登庐山》：“一山飞峙大江边，跃上葱茏四百旋。冷眼向洋看世界，热风吹雨洒江天。”这首诗教育我们一定要用正确的世界观、方法论分析认识复杂多变的国际形势。“冷眼”是什么？就是冷静严峻的眼光，表示对反华势力的藐视。“冷眼向洋看世界”，就是要一切以时间、地点、条件为转移，沉着冷静地观察、分析世界形势。

要善于从利益上观察世界。经济利益是一切社会历史事变的总根源。任何社会历史活动都是人的活动，分析国际问题，应当抓住人特别是代表性人物的言行加以考察，善于发现并揭示代表性人物背后的真正经济利益本质，透过利益本质来看问题。当今世界风云变幻，各类冲突事件纷至，各种矛盾错综复杂，各类政治人物纷纷在国际舞台上亮相，极像《红楼梦》里说的“你方唱罢我登场，乱哄哄一片……”然而，表面上看是一团乱麻，实际上每个政治人物的背后都受一定阶级利益集团的支配，都代表着一定的阶级、阶层和利益集团的利益，他们都是一定利益的代言人，背后都有一条清晰的利益链条。找其背后的利益使然，就会把问题的实质看清楚，就会找到问题的真正原因，也就找到了解决问题的应对之策。

要善于从政治上观察世界。政治是检测世界局势的“晴雨表”，一定要从政治上看国际问题。如果不从政治上来看国际问题，就容易出差错、看走眼。政治问题必然是从思想上从意识形态上反映出来的，从政治高度看问题要站在思想高度和意识形态高度。西方反华势力扼杀我们、军事包围我们、恫吓是后手棋，他打的先手棋是政治仗、意识形态仗。先是用“西方民主”，让你乱起来，然后搞“颜色革命”颠覆政权。这就是政治斗争。从政治上看问题，必须明确国际斗争的大是大非问题。有人说国际问题没有是非，只有利益，只有实力。这话不完全对。实力不等于是非。处理对外关系要看实力，但不完全取决于实力，必须讲是非，什么是正义的，什么是非正义的，要分清楚。

要善于从战略上观察世界。什么叫战略？战略就是全局、长远、根本、宏观、发展。什么叫战略眼光？就是从宏观上、长远上、根本上、全局上、发展上来看问题。毛泽东同志说：“一切反动派都是纸老虎。”这就是一句战略判断。为什么说帝国主义是老虎？因为它武装到牙齿，吃人。但从长远看，从战略看，从全局看，从根本看，它就是纸老虎。对策研究是必要的，但对策研究要建立在战略研究的基础上。研究要有提前量，要有理论性，要有学理性，要有战略性，要有超前性。当然，也需要从对策上、从具体战术上出主意。两个人打拳，计较哪一拳打对，哪一拳打错，这从战略上不好说。必须算总账，是不是最关键的致命一拳最后把对手打趴下了，而不去计较每一拳的对错，这才是战略家。当然，每一拳也是取胜的铺垫和前提。当前，我们搞国际问题研究的，一定要把战略大局看清楚，“丢掉幻想、准备斗争”。

（作者为十三届全国政协常务委员、民族和宗教委员会主任，中国社会科学院原院长、党组书记，中国社会科学院大学教授）

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