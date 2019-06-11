风云气象卫星服务一带一路

本报北京6月10日电 （记者赵贝佳）近日，中国气象局对风云气象卫星支撑“一带一路”应用情况进行介绍。我国已成功发射17颗风云气象卫星，目前7颗卫星在轨运行，包括4颗静止气象卫星和3颗极轨气象卫星。
据了解，2018年4月，中国气象局、国防科工局和亚太合作组织共同签署《风云气象卫星应用合作意向书》，发布并启动《风云气象卫星国际用户防灾减灾应急保障机制》。11月，中国气象局和国防科工局印发《风云气象卫星服务“一带一路”行动计划（2019—2023）》，将风云气象卫星作为“一带一路”空间信息走廊的重要组成部分，同时也是我国航天和气象领域开展国际合作的标志性窗口。
目前，风云气象卫星通过天地一体化的数据共享服务系统向全球98个国家和地区、国内2700多家用户提供资料和产品。同时，风云气象卫星数据已经成为全球数值预报模式系统的重要来源，全球应用服务巨大潜力逐步释放。
《 人民日报 》（ 2019年06月11日 14 版）
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