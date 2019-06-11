中国经济不惧经贸摩擦冲击（热点辨析）

今年5月以来，美国再度升级中美经贸摩擦，企图以此迫使中国接受其不合理要求。这激发了中国人民的强烈爱国热情，坚定了我们集中精力做好自己的事情、通过改革开放发展壮大自己的决心。但也有少数人担心中国经济迈不过这道坎，甚至出现了“恐美论”“必输论”等悲观论调。一些人之所以持悲观论调，是因为没有认清中国经济平稳健康发展的优势所在，没有看到中国经济应对中美经贸摩擦的底气所在。事实上，中国经济有优势、有底气，不惧任何外部变化冲击，仍将保持平稳健康发展。

超大市场和强劲内需是中国经济应对中美经贸摩擦的优势所在。我国拥有近14亿人口的超大市场，中等收入群体超过3亿人，内需已经成为拉动经济增长的主要动力。2018年，我国经济总量超过90万亿元，实际增速为6.6%，其中最终消费支出对经济增长的贡献率达76.2%，而货物和服务净出口对经济增长的贡献率为-8.6%。今年一季度，我国社会消费品零售总额达9.78万亿元，同比增长8.3%；全国实物网上商品零售额达1.78万亿元，同比增长21%。这表明，超大市场和强劲消费已经成为中国经济稳定运行的“压舱石”和持续增长的“主引擎”。

高质量发展增强中国经济应对中美经贸摩擦的底气。党的十八大以来，我们坚持以供给侧结构性改革为主线，大力实施创新驱动发展战略，坚决淘汰落后产能、关闭僵尸企业，新技术、新产业、新业态、新模式层出不穷，在高速铁路、5G等领域处于世界领先地位，经济高质量发展取得新进展。今年一季度，我国工业战略性新兴产业增加值同比增长6.7%，移动通信基站设备、城市轨道车辆、新能源汽车、太阳能电池等新产品产量同比分别增长153.7%、54.1%、48.2%和18.2%。推进供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略使中国经济的质量优势显著增强，大幅提升了中国经济潜力、后劲和国际竞争力，我们完全有底气应对中美经贸摩擦。

共建“一带一路”拓展中国经济发展空间。当前，“一带一路”建设已完成夯基垒台、立柱架梁的阶段，转入落地生根、开花结果的全面推进阶段，促进了参与国家和地区贸易和投资自由化便利化，降低了交易成本和营商成本，释放了发展潜力，这为中国经济发展营造了良好外部环境。2013—2018年，中国与沿线国家货物贸易进出口总额超过6万亿美元，占中国货物贸易总额的比重达到27.4%。其中，2018年中国与沿线国家货物贸易进出口总额达到1.3万亿美元，同比增长16.4%。此外，中国还同沿线国家共同建设了一批境外合作园区，推动新亚欧大陆桥等六大国际经济合作走廊建设，进一步提升了相关国家参与经济全球化的广度和深度，促进了世界经济稳定发展。

当然也要认识到，我国经济发展还存在一些比较突出的问题，如经济发展水平整体还不高、创新能力与发达国家相比还存在不小差距、一些关键核心技术还存在“卡脖子”问题等。我们必须保持战略定力，着力把自己的事情做好。一是坚持新发展理念，持续深化供给侧结构性改革，继续大力实施创新驱动发展战略，有效解决制约我国经济迈向高质量发展的“卡脖子”问题，提高经济发展质量和效益。二是继续深化“放管服”改革，破除制约经济发展的体制机制弊端，进一步激发市场活力、增强内生动力、释放内需潜力。三是继续深入推动“一带一路”建设走深走实，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

（执笔：刘 英）

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 09 版）

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