博鳌亚洲论坛全球健康博览会开幕

本报青岛6月10日电 （记者潘俊强）在上合组织青岛峰会举办一周年之际，博鳌亚洲论坛全球健康博览会于6月10日在青岛世博城开幕。
本次博览会是博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会的重要板块之一，由博鳌亚洲论坛、山东省人民政府联合主办，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会组委会、青岛市人民政府承办。世界卫生组织等国际组织代表、山东及青岛相关部门负责人、参展企业代表、媒体记者等共400余人参加了开幕式。本次博览会将持续到6月12日。
本次博览会展会面积达2万平方米，200多家国内外知名企业和组织，集中展示了互联网医疗、AI人工智能、5G远程医疗、前沿医药、尖端设备、生物科技、智慧健康、社会保障、大健康管理、健康养老、公共服务等领域的理念、技术和成果，为“健康中国”建设带来积极助力。
本届博览会还特别设置了山东展馆，共有100余家医疗、生物医药、医疗器械、健康养老企业和机构参展。
《 人民日报 》（ 2019年06月11日 07 版）
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