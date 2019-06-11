摒弃“恐美崇美”心态（人民论坛）

既不妄自菲薄，也不妄自尊大，而是以一种沉着冷静、从容自信的心态走向世界、面向未来，这是中国人民在经风雨、见世面中铸就的精神品格。在中美经贸摩擦中，面对美方挥舞关税大棒，面对极限施压、蛮横霸凌的做法，中国人民的这一精神品格再次得到生动呈现，也让极少数人的“恐美症”“崇美症”显得另类而可鄙。

从历史看，新中国成立之初，我们一穷二白、百废待兴，同时遭到西方帝国主义的全面封锁。但就是这个当时连“一辆拖拉机都不能造”的国家，硬是靠着自力更生、艰苦奋斗，顶住了帝国主义经济、军事围堵压力，不仅建立起比较完备的国民经济体系，而且还研制出了“两弹一星”，挺起了中国人民的脊梁。也是在新中国成立之初，当时不可一世的美军把朝鲜战争的战火烧到鸭绿江边，为了保家卫国，中国人民志愿军抗美援朝、浴血奋战，硬是把美军打回到“三八线”以南、打到谈判桌前。当时中美的实力差距是多么巨大，但中国人民靠着不怕鬼、不信邪、敢于斗争、敢于胜利的勇气，向世界宣告中国“站起来了”的尊严。今天的中国，又怎么可能被美方的无理施压和讹诈吓唬住？今天的中国人民又怎么会在美方的蛮横霸凌面前低头？

从现实看，改革开放以来中国创造了人类发展史上的奇迹，让世界刮目相看。换个角度看中美贸易战，正是因为中美力量对比发生了深刻变化，才引起了美国一些仇华、反华政客的焦虑，企图打压、遏制中国的发展。正如有学者所言，美国的遏制恰恰标志着中国的实质性崛起。今日之中国是全球第二大经济体、第一大工业产品制造国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国。中国如此大的体量，绝非一时的风雨就能撼动。正如习近平总书记所强调的：“狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。经历了无数次狂风骤雨，大海依旧在那儿！经历了5000多年的艰难困苦，中国依旧在这儿！面向未来，中国将永远在这儿！”中国人民坚信，有中国共产党的坚强领导，有集中力量办大事的政治优势，有万众一心、众志成城的民族精神，有改革开放以来持续高速发展积累的雄厚物质技术基础，有巨大发展韧性、潜力、回旋余地，有丰富的宏观调控经验和充足的政策空间，我们完全有条件、有能力、有信心应对各种风险挑战。

极少数人的“恐美症”“崇美症”，根子不在现实，而在心理，与中国历史上面对列强欺凌时的投降派一脉相承。恐美与崇美，是一枚硬币的两面，平日里看到的是“外国的月亮比中国的圆”，一遇风浪，就心慌气短、脚跟发软、六神无主、吓破了胆。照着他们的主张，中国只有投降退让一条路可走，只有成为美国附庸、受其控制、为其打工才有活路，为此不惜葬送近14亿中国人追求美好生活的梦想。对此，中国人民怎么可能答应？！

一位外国政要直言不讳：“就算我们想，我们也不可能阻止中国的增长”。近14亿中国人追求美好生活的权利不容剥夺，中国发展的步伐不可阻挡。正如习近平总书记所说，“只要我们保持坚定理想信念和坚强革命意志，就能把一个个坎都迈过去，什么陷阱啊，什么围追堵截啊，什么封锁线啊，把它们通通抛在身后！”

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 04 版）

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)