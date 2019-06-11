“耐心正在丧失”的美国农民（记者手记）

最近，我走访了位于堪萨斯州堪萨斯城附近的比斯马克农场。像美国中部大多数农场一样，比斯马克农场种植玉米、大豆，还养牛。这个购于1947年的农场，从第二代开始就由女性后代继承。我抵达时，第三代农场主玛丽·罗斯夫妇等在门口迎接。玛丽年逾古稀，满头银发，身材挺拔，眼神坚定，让我立刻想起西方小说中经常出现的对祖母的描绘——充满智慧、受人尊敬。玛丽向我介绍比斯马克农场的经营情况时谈到当前美国贸易政策，她带着愠气说：“他们（那些制定贸易政策的人）根本不在乎农民，就让我们这么苦苦挣扎。”

玛丽的话，让我想到了贸易争端这一年多来采访过的很多美国农民，他们勤劳、淳朴、乐观，踏踏实实地耕耘脚下的土地，经营着一大家子人的生计。而美国政府的贸易政策，让他们苦不堪言。

贸易争端受害者中，大豆种植者被认为是首当其冲。伊利诺伊州的豆农罗伯·沙佛尔清楚地记得一年多前，当美国政府宣布对价值约500亿美元中国商品征收25%关税的计划之后发生的事情，“我当天晚上10点睡觉的时候，芝加哥期货交易所显示的大豆价格刚涨了两美分，第二天我5点半起床的时候，价格就跌了45美分，我顿时意识到肯定是有事情发生了，打开电视一看，中国将大豆列入了反制清单”。罗伯·沙佛尔对我说，美国豆农耕耘了40年才获得了中国市场，他们不想成为美国错误政策的牺牲品。

肯塔基州出产的波本威士忌，被誉为“瓶子里的美国精神”，由玉米谷物发酵蒸馏而成。美国挥动关税大棒，波本威士忌也受到影响。农民基伯特指着自家的田告诉我：“波本酒名列欧盟和中国的关税名单上，可我真不想让这些玉米烂在地里。”

威斯康星州产的花旗参80%都销往中国市场。中美贸易争端开始前，我曾在参农戴夫的种植地上，听他描绘着进一步开拓中国市场的愿景。如今，他告诉我，由于贸易争端悬而未决，一些参农不得不放弃种植，“农产品价格一分一毫的变化，看似不起眼，但对农民而言却意义重大，关乎生存”。

但美国农民们“艰难的经济时刻”，在华盛顿决策圈里的一些人看来只是过眼云烟，还声称通过关税会让农民“短期痛，长期赢”。只是，相比于政客们张张嘴，这种痛实实在在地落在了美国农民身上，所谓长期的“赢”更无从谈起。正如全美大豆协会董事会主席、艾奥瓦州的豆农约翰·黑斯多夫所说：“农村的情绪一天比一天糟糕，财政状况恶化，我们的耐心正在丧失。”

而在华盛顿又是怎样一番景象呢？美国以“301调查”为名，开始对中国输美产品加征关税以来，举办了多次听证会。美国贸易代表办公室（USTR）就“拟针对2000亿美元中国输美商品加征关税”举办听证会的第一天，我从早上开始一直听到下午5点半结束，8组61位代表发言，反对美国政府对华加征关税的达55人。而美国政府的那些人却罔顾这些意见。如今，美方宣布将对约3000亿美元中国商品加征关税的清单举行听证会，而且，听证会后提交抗辩意见书截止日期比之前大大提前。这种预设结果的所谓“程序正义”，实在是蒙着面纱惺惺作态。

有些人辩称，贸易逆差是中国占了美国的便宜、加征的关税是中国在支付。但我采访过的美国经济学家，对此种逆差认知、关税逻辑嗤之以鼻——“能说出这种话的人一看就是没有经济学常识。”连白宫首席经济顾问库德洛在接受媒体采访时也承认，实际上是美国企业和消费者在支付关税，这会给美国经济造成打击。

美国挑起的贸易争端，不仅自损，也给世界经济前景蒙上了乌云。我多次采访国际货币基金组织（IMF）举行的年会，见证了这样的场景：世界经济终于迎来复苏之际，2018年春季年会上曾经洋溢喜悦；但到了秋季年会，各方人士因美国挑起的贸易争端而生的不安情绪弥漫会场。今年春季年会发布的研究报告明确指出，由于贸易紧张局势导致2019年全球70%的经济体都会经历衰退，IMF一再下调世界经济增长预测指标。面对美方咄咄逼人的贸易政策，受影响国家不可能不进行反击。起起落落间，市场已变得疲惫不堪。

被华盛顿贸易政策拖累的美国群体不断扩大，虽然美国一些政客煞有介事地宣称贸易战很容易赢，但贸易战没有赢家，农场主玛丽·罗斯们对此深有感触。

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 17 版）

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