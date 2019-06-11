“文化2030—城乡发展：历史村镇的未来”国际会议在眉山开幕

本报眉山6月10日电 （记者宋豪新）联合国教科文组织主办的“文化2030—城乡发展：历史村镇的未来”国际会议10日在四川眉山开幕。
此次会议旨在推动文化在乡村振兴、脱贫攻坚和文化传承中的作用，促进小村落的可持续发展。会议期间，与会嘉宾共同将目光聚焦在小村落，分享历史村镇通过文化实现可持续发展的典范做法和经验、分析文化融入地方小村落振兴的政策和实施影响、提供交流联络的平台和建立文化领域合作关系。
眉山市委书记慕新海表示，历史村镇是人类文明传承发展的精华，是繁荣发展民族文化的根基，希望以本次会议为契机，吸纳借鉴会议成果，继续做好乡村振兴、脱贫攻坚和文化传承工作，为推动世界范围内历史村镇的保护利用作出应有的贡献。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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