“文化2030—城乡发展：历史村镇的未来”国际会议在眉山开幕

本报眉山6月10日电 （记者宋豪新）联合国教科文组织主办的“文化2030—城乡发展：历史村镇的未来”国际会议10日在四川眉山开幕。

此次会议旨在推动文化在乡村振兴、脱贫攻坚和文化传承中的作用，促进小村落的可持续发展。会议期间，与会嘉宾共同将目光聚焦在小村落，分享历史村镇通过文化实现可持续发展的典范做法和经验、分析文化融入地方小村落振兴的政策和实施影响、提供交流联络的平台和建立文化领域合作关系。

眉山市委书记慕新海表示，历史村镇是人类文明传承发展的精华，是繁荣发展民族文化的根基，希望以本次会议为契机，吸纳借鉴会议成果，继续做好乡村振兴、脱贫攻坚和文化传承工作，为推动世界范围内历史村镇的保护利用作出应有的贡献。

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 17 版）

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