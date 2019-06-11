由比利时鲁汶大学孔子学院主办的“我眼中的中国”和“我眼中的比利时”摄影大赛近日举行颁奖仪式。

鲁汶孔子学院外方院长黎伟在致辞中表示，此次摄影比赛共有26位参赛者，提交的参赛照片共有66幅，这些照片从不同角度展现了当今中国和比利时的发展面貌，对于促进比中两国人民相互了解有着积极作用。

沿着白色的螺旋形楼梯，错落有致地摆放着一幅幅精美的照片。记者发现，参赛照片内容很广泛。在鲁汶大学师生的镜头里，不仅有长城、天坛和西安古城等气势恢宏的历史建筑，还有北京、上海和成都等霓虹闪烁、高楼林立的现代都市；不仅有颐和园、杭州西湖和桂林山水等风景秀美的旅游名胜，还有美食街、茶馆和自行车维修点等充满烟火味的生活场景。在中国留学生的镜头里，呈现的也是一个传统与现代有机结合、人与自然和谐发展的美好国度。

受邀前来参加颁奖仪式的比中经贸委员会董事艾瑞克·法米尔表示，这些参赛照片形象直观地把当代中国呈现在比利时观众面前，让更多的比利时民众有机会目睹中国的风采，有助于让民众更加深刻、全面地理解中国。

来自鲁汶大学工程科技学院机械电子专业的大学三年级学生安德烈斯·托普获得摄影比赛一等奖，获奖作品是一位身穿蓑衣、头戴斗笠的老渔夫用鸬鹚捕鱼的画面。他在发表获奖感言时说，他曾在中国古诗中读到过描写这种捕鱼场景的诗句，想通过这幅照片表现诗意中国。

为了让学生了解中国，鲁汶大学工程科技学院与北京交通大学、西安电子科技大学等中国多所大学建立伙伴关系，多次组织大三学生到中国进行短期游学活动。今年的游学活动在4月进行，为期两周，走访了北京、上海、西安、成都和桂林等地。“在参加今年游学活动的师生出发前，我们孔子学院便与鲁汶大学工程科技学院联系，筹办这次摄影大赛，目的是让那些没有去过中国的学生和民众也能了解一个真实的中国。”鲁汶孔子学院中方院长邓新华对本报记者说。

今年带领学生游学中国的鲁汶大学工程科技学院教授汉·海特耶马获得摄影比赛二等奖，获奖作品再现了夜上海的繁荣景象。他对本报记者表示，上海的摩天大楼鳞次栉比，交通四通八达，现代化程度甚至超过西方很多国际化大都市，吸引了众多世界知名企业在那里落户。“这是我第二次游历中国，中国的日新月异刷新了我的认知。中国之行留下深刻美好印象。”

获得优秀奖的鲁汶大学工程科技学院大三学生西博·古尔对本报记者说，这是他第一次到中国去，去了之后才发现自己以前对中国的了解是片面的，“我眼里的中国和西方媒体呈现的中国很不一样，我发现中国是一个美丽的国家，非常现代化，在基础设施、数字经济等领域的许多方面甚至超越了西方发达国家。中国很重视生态环境保护，绿色出行已成为一种时尚。我希望自己能有机会再去中国”。

（本报布鲁塞尔6月10日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 17 版）

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