中罗农业科技园内刚刚建好的轻简化节能日光温室，比西欧的玻璃温室更适应罗马尼亚的气候环境和经济发展条件。

本报记者 于 洋摄

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首个中国—罗马尼亚农业科技园日前在罗马尼亚首都布加勒斯特落成。中罗农业科技园是中国科技部支持项目，是落实“一带一路”科技创新行动计划、中国—中东欧国家科技创新伙伴计划的重要举措。

对罗马尼亚来说，同中国在科技领域的合作具有战略意义。科技园有望通过技术合作与技术示范，推动中国成熟农业技术在中东欧国家的转移转化，提升中东欧国家在设施农业等方面的创新能力与产业化水平，实现双方合作共赢。

在罗马尼亚布加勒斯特农业科学与兽医学大学的试验田上，一座崭新的温室大棚格外引人瞩目，这就是日前刚刚落成的首个中国—罗马尼亚农业科技园所在地。该农业科技园由中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和布加勒斯特农业科学与兽医学大学合作共建。本报记者近日前往探访了这一农业科技园。

“农业科技园落成意义重大”

农业科技园包括智能LED植物工厂和轻简化节能日光温室，占地500平方米，园内所有设备和技术都由中方提供。

据介绍，现代化的轻简化节能日光温室里面配备着先进的主动蓄放热调温系统和水肥一体化灌溉设备，采用内嵌式无土栽培等技术，可年产番茄等果菜8000公斤以上。

智能LED植物工厂是中国近年来高科技创新成果，可以模拟自然环境在任何地点、任何时间生产出洁净安全的果蔬产品，解决城市蔬菜的供给难题。罗马尼亚夏季炎热、冬季寒冷，智能LED植物工厂可以克服气候、地理等条件制约，在城市就近生产蔬菜和功能性植物。

中罗农业科技园花卉实验部的负责人索林娜·派特拉向记者介绍说，工厂虽然只有50平方米，栽培面积却达到150平方米。该植物工厂利用LED节能光源、浅液流营养液立体栽培等技术，可年产叶菜4000公斤。此外，中国的系统研发人员还为所有的操作系统研发了中英双语界面，并手把手地指导罗马尼亚科研人员操作和管理。

“罗马尼亚的果蔬种植面积并不大，很多农产品都需要从欧盟其他国家进口，罗马尼亚的果蔬价格尤其是在冬天会偏高。如果中国的技术和品种能够在罗马尼亚顺利落地普及，可以大大缓解这种供需矛盾。因此，农业科技园落成意义重大，将对罗马尼亚民众生活产生积极影响。”索林娜·派特拉说。

2014年以来，中罗双方的农业科技人员在“人工光植物工厂节能关键技术合作研究”领域开展深入的合作，成果显著。双方在核桃、樱桃、枣、甜柿等果树种质资源方面也展开了交流互换工作。来自中国的技术和品种开始在罗马尼亚推广，越来越多的中国农产品出现在当地人的餐桌上。

“农业合作见证两国友谊”

罗马尼亚是欧洲传统农业国家，农业种植在土壤、气候和品种多样性上都有得天独厚的优势，也一度曾是欧洲的“粮仓”。但上世纪末以来，罗马尼亚的农业生产陷入低效率和品种单一的困境，农业生产增长缓慢，每年还要耗费大量外汇储备从其他国家进口大量的花卉、水果和蔬菜。

毗邻中罗农业科技园的是荷兰在当地建设的温室实验室，这种在西欧普遍推广的玻璃温室在罗马尼亚推广时遇到了困难，高昂的运营维护费和冬季取暖的费用就让以小农场经营为主的罗马尼亚农民“望而却步”。这次中罗农业科技园引进的中国设计的轻简化节能日光温室，不仅建造和运营成本大大缩减，而且全部采用太阳能调节的蓄能调温设备，在冬季也不需要燃烧化石燃料取暖，更加适合罗马尼亚的国情。

“中国的设施农业近年来发展迅速，也非常符合罗马尼亚的国情。我们希望通过科技园的建立，探索适合罗马尼亚本土化设施农业发展的道路，改善罗马尼亚蔬菜花卉等农产品种植结构。”布加勒斯特农业科学与兽医学大学副校长弗洛林·斯坦尼卡对记者说。

中罗两国的农业合作源远流长。在布加勒斯特农业科学与兽医学大学中罗枣联合重点实验室的实验园里，有一棵来自中国陕西的枣树。从1996年在这里扎根以来，罗马尼亚的农业专家们在这棵枣树上嫁接培植出了十几个新品种。

“中国农业技术让我们受益良多。”当年把这棵枣树带到罗马尼亚的斯坦尼卡表示，“农业合作见证两国友谊，更是‘一带一路’倡议下两国合作的重点。近年来，两国在设施园艺、果树种质资源互换以及高效栽培技术等方面的合作成果显著。农业科技园就是两国务实合作的最新成果之一。”

“坚定与中国合作的信心”

“最近几十年来，我亲眼见证了中国现代农业技术的发展进步。这让我们更坚定与中国合作的信心。”斯坦尼卡说。

多年来，作为河北省“外专百人计划”成员之一的斯坦尼卡教授曾26次前往中国，几乎走遍了中国北方的所有省市。在他的带动下，罗马尼亚的农业科研机构与中国的同行们建立了广泛的合作，一大批往来于中罗两国间进行农业科学研究的专家学者搭建起了两国合作的桥梁。

布加勒斯特农业科学与兽医学大学国际关系部主任艾卡特琳娜·史黛芬介绍说，目前该大学已经与中国的10多所高校和科研机构展开了领域广泛的合作，两国的年轻学者也会定期互访学习，极大拓宽了罗马尼亚学者的视野，也实实在在推动了罗马尼亚农业科学和技术的进步。

“中国农业养活了十几亿人，中国的农业发展水平令人钦佩。”布加勒斯特农业科学与兽医学大学研究员安娜·布特卡鲁提起自己到河北和上海考察学习的经历依然记忆犹新，“中国的农业技术发展带给我们很多启示，罗马尼亚的农业需要更多适合本国国情的技术和设备。”

“‘一带一路’为罗中合作提供更多机遇，对于加强许多国家和地区的联系有重要意义。”斯坦尼卡说，“希望未来有更多中国企业参与罗马尼亚灌溉系统重建工程的建设，也希望罗马尼亚能为中国市场提供更多高质量的农产品。罗中农业合作有着广阔的发展前景。”

（本报布加勒斯特电）

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 17 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)