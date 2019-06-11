德国计划加快发展电动汽车产业

近日，德国交通部长朔伊尔表示，德国需在2030年前将电动汽车保有量提升至1000万辆，并且新增50万辆电动卡车以及30万个充电桩，才能实现预期的减排目标。

朔伊尔的表态是在德国总理默克尔设立的电动汽车改革专家小组的研究报告基础上做出的。该报告的出台与欧盟针对汽车行业的环保政策有关。根据欧盟现行规定，到2021年，欧洲汽车制造商必须将新车碳排放量降至每公里95克以下。去年底，欧盟又进一步出台新规，要求到2030年，新车碳排放量在2021年的基础上再减少37.5%。

降低汽车碳排放量有多种办法，如提升燃油发动机效率、增加轻量化材料等，但仅仅依靠升级改造传统燃油汽车，达标难度非常大。德国汽车工业联合会表示，传统动力技术的节能效果，每年仅能提升不到3%。要达到欧盟规定的排放标准，必须让大部分车型使用替代动力。发展新能源汽车特别是电动汽车，成为德国汽车工业为数不多的可行选择之一。

然而，与减排目标的提升幅度相比，德国电动汽车业的发展速度并不尽如人意。目前，全德电动汽车保有量只有不到20万。造成这一现象的原因是多方面的。国际咨询机构毕马威去年针对车企的一项调查显示，在德国，接近40%的车企高管认为电网和充电桩等基础设施不足是发展电动汽车最大的挑战，超过30%的高管认为价格和成本是主要阻碍。德国经济顾问委员会主席、能源专家施密特告诉本报记者，作为汽车制造强国，德国车企的燃油车制造技术十分成熟，向电动汽车转型将使其丧失部分竞争优势；电动汽车利润率只有燃油车的一半，车企对向电动汽车转型比较审慎。

此外，德国汽车工业创造了超过83万个工作岗位，而电动汽车需要的劳动力比燃油汽车要少得多。向电动汽车转型，将不可避免地带来就业岗位流失等问题。

为鼓励电动汽车发展，德国政府采取了一系列措施。德国财政部透露，正计划将今年到期的电动车财税补贴延长至2030年。这项政策最初于2016年推出，电动汽车的购买者可获得4000欧元的补贴，并且免缴机动车购置税。德国政府同时宣布，将拨款10亿欧元支持电动汽车电池的生产与研发。德国地方政府也在积极推进“限柴令”。从今年开始，柏林在市区至少11个路段限制柴油车行驶，成为继汉堡、斯图加特、亚琛和法兰克福之后，第五个对柴油车限行的大城市。

一些德国车企也在加快电动汽车的产业布局。大众集团3月份宣布，将在未来10年生产2200万辆电动汽车。为此，大众计划将位于埃姆登和汉诺威的工厂改造成为电动汽车生产基地。大众集团预计，到2030年，电动汽车销量将占到其全球汽车销量的40%。戴姆勒集团去年也宣布，从2020年起，其旗下的Smart品牌在西欧将只出售电动版本。

德国汽车工业协会主席马特斯表示，未来3年内，德国将在电动汽车领域投资超过400亿欧元。电动和混合动力车型的数量也将翻三番，达到100款左右。德国杜伊斯堡—埃森大学机动车研究中心负责人杜登霍夫认为，随着各大车企集中开发电动汽车，相关生产能力将显著提升。到2025年，困扰电动汽车的续航问题和成本问题，都将得到大幅改善。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 18 版）

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