“让乡村生活更显魅力”（他山之石）

图为在波兰南部的村庄萨利派，当地妇女正在建筑上进行彩绘。

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■从上世纪90年代开始，波兰政府将从事生态农业的农村地区认证为生态农业旅游区，推进乡村旅游与生态农业的融合。

■各农场之间开展差异化经营，有的注重体验，有的注重休闲，有的注重亲子游，避免了经营同质化和低水平重复建设。

■波兰发展乡村旅游注重结合自身实际，发掘传统文化特色，进行有针对性的开发。

波兰是欧洲重要的农业生产大国。波兰农业用地面积占国土面积的近60%，农村就业人口占总就业人口的三成多。乡村旅游是波兰旅游市场的重要组成部分。由于乡村旅游能提供自然舒适的环境以及低价优质的服务，满足了民众近年来从景点旅游到休闲度假游的需求转变，波兰的乡村旅游发展迅速，形成了一批各具特色的乡村，带动了农村产业的转型。

上万家农场专业从事乡村旅游业

“鲁巴托夫土地”是波兰东部卢布林市的一家农业观光旅游协会，主要由鲁巴托夫地区的农场集合而成。据协会负责人介绍，协会最初成立的目的是协调当地的荞麦种植和销售。由于该地区众多的文化古迹以及优美的景色吸引了越来越多的游客，协会的主要任务开始转到协调当地农民发展乡村旅游上。

波兰政府重视农村旅游产业的发展。从上世纪90年代开始，波兰政府将从事生态农业的农村地区认证为生态农业旅游区，推进乡村旅游与生态农业的融合。波兰现有的200万个农场中，有上万家农场专业从事乡村旅游业。将农业与旅游元素进行融合是大部分波兰村庄发展乡村旅游的主要内容。乡村生态游成为波兰乡村旅游的一大亮点。

从事乡村旅游的农场联合成立地方农业观光旅游协会，协调推动会员发展农业旅游。以卢布林市为例，该市有11个观光旅游协会，共有300多个农场参与。

今天在鲁巴托夫地区的农场，不仅可以看到传统的荞麦种植和生产过程，游客们还可以参与生产制作相关产品。由荞麦制作的食品和荞麦皮制作的床垫很受游客欢迎。在旅游协会的协调下，各农场之间开展差异化经营，有的注重体验，有的注重休闲，有的注重亲子游，避免了经营同质化和低水平重复建设。

除了以生态、绿色项目吸引游客外，农场还会提供附加活动项目，例如迷你动物园、儿童游乐场，以及为孩子们提供喂养鸡鸭及动手挤牛奶的机会。游客还可以参加一些付费项目，如收集蜂蜜、制陶、绘画及雕刻等。

小村庄借肖邦打响品牌

乡村旅游业的发展不仅提高了波兰农村的生产效率，帮助解决农村就业问题，还对欧洲的旅游市场产生深远的影响。波兰等东欧国家在欧洲旅游市场中的地位开始提升，文化乡村游更是成为东欧旅游的主打特色。

发掘文化特色，进行有针对性的开发，打造与众不同的品牌，是波兰乡村旅游目前探索的方向。热拉佐瓦沃拉是波兰首都华沙西部50多公里处的一个小村庄。村庄人口不足100人，却因为是波兰著名音乐家肖邦的诞生地而名声在外。肖邦成为这个小村庄发展乡村旅游的“金字招牌”。

村庄里建有肖邦故居纪念馆。纪念馆是一处占地7公顷的园林，一排白色的小屋掩映在树影之中。室内仍保留着当年的风貌，存放着肖邦少年时期的作品和他曾经使用过的竖式钢琴。庭院里竖立着肖邦的雕像，种植着由波兰各地捐献的花草树木。每年夏天，这里都会举办各式各样的音乐活动，吸引着世界各地的肖邦爱好者。

将招牌特色做足做强，是热拉佐瓦沃拉吸引游客的法宝。每年5月到9月，热拉佐瓦沃拉都会举办肖邦音乐季，每个周末都有来自世界各地的音乐家来此表演肖邦的作品。树影婆娑，溪水潺潺，琴声飘扬，大量游客慕名而来。每年这个时候，热拉佐瓦沃拉的民宿一房难求。

肖邦故居纪念馆负责人芭芭拉向记者介绍说，热拉佐瓦沃拉之前是一个以农业生产为主的乡村。近年来，随着波兰政府大力推广肖邦文化和相关产业，村里的居民开始从事相关的旅游工作，比如开设家庭旅馆、生态农场和参与与肖邦文化相关的产业等。这个小乡村也因此成功实现了转型。

“波兰第一花乡”不产鲜花

如果说热拉佐瓦沃拉是借名人效应打品牌，那么萨利派则更多是因其独特的传统文化而闻名。

萨利派位于波兰南部的小波兰省。这座波兰与斯洛伐克边境附近的小村庄至今保持着上世纪初的模样。萨利派被称为“波兰第一花乡”——但这个村子却并不出产鲜花。萨利派的“花”，是这个村庄无处不在的彩绘花朵。在桥梁、私人住所、学校，甚至谷仓、鸡笼上，人们都可以看到充满波兰特色的彩绘花朵。

萨利派的彩绘传统可以追溯到100多年前。当地的妇女用白色的涂料来掩盖因为生火做饭在墙壁上留下的黑印子。久而久之，大家开始各出奇招，争相涂上各种图案，把自己的家装扮得更漂亮。直到现在，每年的5月底或6月初，村里的妇女依然会举办彩绘花朵比赛。

今天，这些传统彩绘已经成为当地农民推动乡村旅游的一大特色。深厚的传统文化底蕴让萨利派在波兰的乡村旅游中独树一帜，吸引了世界各地的游客。

在萨利派，与彩绘相关的产品如刺绣、陶器、木雕等都成为当地的特产而广受游客欢迎。很多当地农民在务农之外也都经营着民宿或特色商品商店。在互联网上，关于萨利派的旅游攻略不胜枚举，也成为吸引很多游客“打卡”的网红景点。

波兰马佐夫舍省政府顾问马瑞兹·鲁卡特说：“乡村旅游让乡村生活更显魅力，是农业转型的重要路径。这也符合现代人对绿色、自然的生活方式的追求，未来有非常广阔的市场。”对于波兰农业旅游的未来发展，他表示，发展乡村旅游最主要的还是要结合自身的实际，选择一条特色之路。

（本报华沙电）

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 18 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)