“设计中国·丝路花语”展览在比什凯克举行

本报比什凯克6月10日电 （记者韩秉宸）6月9日，由中国经济日报社主办的“设计中国·丝路花语”展览在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克阿桑巴易文化中心开幕。吉尔吉斯斯坦前总统奥通巴耶娃、中共中央宣传部常务副部长王晓晖、吉尔吉斯斯坦文旅部部长扎曼库洛夫、中国驻吉尔吉斯斯坦大使杜德文等出席开幕式并致辞。
奥通巴耶娃说，国家之间交流合作首先要做到互相了解，尤其是对彼此文化的了解。吉中两国在推动经贸合作的同时，在文化领域的交流越来越多，这是积极而深刻的变化。感谢中国在吉举办这样的展览，让人看到中国当代艺术设计的精华，这是两国文化交流的典范。
王晓晖在致辞中表示，本次展览精心遴选呈现中国当代设计作品，向吉人民展现中国风格和东方传统文化价值在当代设计中的传承、创新和现代化表达，在两国之间架起一座友谊之桥、民心之桥。希望通过此次展览，吉人民能够更为直观深入地了解中国设计、中国文化。
扎曼库洛夫表示，丝绸之路为促进吉中人民友谊发挥了历史性作用，现在要做的是继往开来。吉方随时准备与中国开展全方位的人文交流合作，推动两国人民更好地相互了解、加深友谊。
杜德文表示，当前中吉友好站在新的起点上，共建“一带一路”让两国合作前景越来越广阔。本次展览有助于增进两国人文交流合作，为促进两国民心相通发挥更大作用。
此次展览遴选了40套服饰，40套瓷器、珐琅器和10套纺织面料，展现当代中国的艺术设计成就、表达中国人民对美好生活的向往。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】