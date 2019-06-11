“设计中国·丝路花语”展览在比什凯克举行

本报比什凯克6月10日电 （记者韩秉宸）6月9日，由中国经济日报社主办的“设计中国·丝路花语”展览在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克阿桑巴易文化中心开幕。吉尔吉斯斯坦前总统奥通巴耶娃、中共中央宣传部常务副部长王晓晖、吉尔吉斯斯坦文旅部部长扎曼库洛夫、中国驻吉尔吉斯斯坦大使杜德文等出席开幕式并致辞。

奥通巴耶娃说，国家之间交流合作首先要做到互相了解，尤其是对彼此文化的了解。吉中两国在推动经贸合作的同时，在文化领域的交流越来越多，这是积极而深刻的变化。感谢中国在吉举办这样的展览，让人看到中国当代艺术设计的精华，这是两国文化交流的典范。

王晓晖在致辞中表示，本次展览精心遴选呈现中国当代设计作品，向吉人民展现中国风格和东方传统文化价值在当代设计中的传承、创新和现代化表达，在两国之间架起一座友谊之桥、民心之桥。希望通过此次展览，吉人民能够更为直观深入地了解中国设计、中国文化。

扎曼库洛夫表示，丝绸之路为促进吉中人民友谊发挥了历史性作用，现在要做的是继往开来。吉方随时准备与中国开展全方位的人文交流合作，推动两国人民更好地相互了解、加深友谊。

杜德文表示，当前中吉友好站在新的起点上，共建“一带一路”让两国合作前景越来越广阔。本次展览有助于增进两国人文交流合作，为促进两国民心相通发挥更大作用。

此次展览遴选了40套服饰，40套瓷器、珐琅器和10套纺织面料，展现当代中国的艺术设计成就、表达中国人民对美好生活的向往。

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 03 版）

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