蓬佩奥涉华表态充斥着谎言与谬论将损害美国公信力

本报北京6月10日电 （记者韩晓明）针对美国国务卿蓬佩奥称中国企业难保信息安全，外交部发言人耿爽10日表示，蓬佩奥有关中国的表态充斥着谎言与谬论，满世界造谣污蔑，损害的是他个人的形象和信誉，损害的是美国在全世界的公信力。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国国务卿蓬佩奥日前在接受瑞士媒体采访时再次称，中国企业难保信息安全，同中国企业合作就相当于同中国政府合作。只要使用华为通信技术，隐私和数据保护就无法得到保证。中方对此有何评论？

“一段时间以来，蓬佩奥先生无论走到哪里都言必称中国，可惜他有关中国的表态充斥着谎言与谬论。就拿他经常挂在嘴边的华为公司为例，美方一直声称华为等中国企业存在‘安全风险’，但自始至终没有拿出令人信服的证据。”耿爽说。

他表示，中方多次说过，美方以莫须有的罪名，动用国家力量、开动国家机器来打压华为这样一家中国民营企业，很不道德，也很不光彩，有失一个大国的水准。

“我想提醒蓬佩奥先生的是，他的那套说辞，似乎别人并不买账。即使在美方肆意打压的情况下，中国企业的业绩似乎还不错。根据我从华为网站了解到的情况，截至6月6日，华为已在全球30个国家获得了46份5G商用合同，这其中就包括一段时间以来美方‘苦口婆心’劝说的一些盟友和一些欧洲国家。至于这些国家的名字，我在这里就不点了，以免某些人听了之后扎心。”耿爽说。

“这再次说明，公道自在人心。正有越来越多的人士对中国科技企业参与本国5G建设表明客观公正的态度，正有越来越多的国家独立自主作出符合自身利益的选择。”他说。

“蓬佩奥先生应该懂得一个浅显的道理，那就是满世界造谣污蔑、煽风点火，最终损害的只能是他个人的形象和信誉，损害的是美国在全世界的公信力。”耿爽说。

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 03 版）

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