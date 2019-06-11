道义高地容不下背信弃义（钟声）

“利者，义之和也。”一些目光短浅的美国政客怕是不明白这个道理，反而亲手抛弃了曾经自我标榜的国际道义，让世人看清了什么叫见利忘义、什么叫背信弃义。

上世纪40年代以来，美国成为全球头号强国，并逐渐改变曾经的“孤立主义”政策，积极参与全球事务，宣传其价值理念，极力塑造“第一大国”形象，编织了美国“自由世界领袖”“必不可少的国家”等神话。然而，这届美国政府却要将本就广受质疑的所谓道义家底彻底败光。

美国一些政客嘴上说着“自由、公平和互惠的贸易”，却不断挥舞关税大棒，搞极限讹诈；口口声声说“打造开放投资环境”，却以“莫须有”名义打压他国企业；自身发展遇到问题，却蒙骗民众，转嫁国内矛盾；天天高谈阔论国际责任，自己却单方面退出巴黎协定等国际条约；自我标榜“维护世界和平的重要力量”，却肆意干预他国内政；毫无根据地指责别国侵犯人权，自己却执意退出联合国人权理事会……咨询机构盖洛普的一项民调显示，在抽取的134个国家中，对当下的美国持正面看法的人持续减少，和几年前相比降幅高达近20个百分点。

现如今，大家都看清了所谓美式道义的真相：符合美国利益的就是“道义”的，无助于实现“美国优先”就是“不道义”的。连美国众多盟友也吃了大亏。美国单方面退出由其牵头的跨太平洋伙伴关系协定，给其他参与国来了个措手不及；美国单方面宣布退出伊朗核问题全面协议，使多年艰苦谈判的成果付诸东流；美国刚与欧盟发表暂缓加征关税的联合声明不到一个月，就再次要挟对汽车加征25%关税……提出“软实力”概念的约瑟夫·奈都不得不承认，美国的“软实力”已经遭到削弱。

美国对国际道义的扭曲和蔑视，暴露了一些美国政客极端实用主义的处事做派。在他们看来，国际交往根本毫无价值、规则可言，仿佛除了赤裸裸的利益交换，就是力量对抗。而所谓“道义”，不过是他们争夺话语权、营造舆论，并最终谋取私利的工具而已。美国学者劳伦斯·达根一针见血地指出，“美国的政策是打着‘理想’旗号的变相帝国主义”“是用道德高尚的辞藻对损人利己的行为进行解释”。这就不难理解，为什么一些美国政客总是嘴上说一套，实际做一套，对待国际规则更是“合则用、不合则弃”。

人无德不立，国无德不兴。真正的国际道义，不仅是国际话语权的基础，更代表着国际社会对一些问题的共识，表征着人类文明对一些价值理念的尊崇。比如要互助合作，而不能以邻为壑；要遵信守义，而不是反复无常；要相互尊重，与他国平等相待，而不能搞唯我独尊、霸凌主义那一套……肆无忌惮践踏公认的价值准则，只能成为众矢之的，遭到国际社会的谴责。正所谓“得道者多助，失道者寡助”，美国决策者应当明白这个道理。

美国前总统林肯有句名言，“人所能负的责任，我必能负；人所不能负的责任，我亦能负。如此，你才能磨炼自己，求得更高的知识而进入更高的境界。”美国作为全球大国，理应负起应有的责任。越是在复杂问题面前，越应显示出与自身体量相匹配的风度和智慧。要知道，在当今世界，一个国家的国际影响力，并不简单取决于其拥有的力量，归根到底靠的是守住共同的价值，推动形成更广泛的共识、达成更广泛的合作，最终实现互利共赢、共同发展。

“所守者道义，所行者忠信，所惜者名节。”一个国家只有堂堂正正，才会赢得世人的认可。奉劝美国一些政客搞明白一个最基本的道理，那就是道义高地容不下背信弃义，背信弃义无法对自己的国家和人民负责，也无法对世界发展和人类文明进步负责。

《 人民日报 》（ 2019年06月11日 03 版）

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