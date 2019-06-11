美国是最大的网络窃密者

美国从未停止在全球开展网络窃密活动。由于美国网络攻击的高度定制化、隐蔽性和技术复杂性，往往导致这些网络攻击活动很难发现和溯源。随着近几年对美国国家安全机构网络攻击行为的多次曝光，外界对美国国家安全机构的全球网络攻击窃密情况有了更多了解。
网络安全机构披露，目前业界认为是灭霸级别的两个高级持续性威胁（APT）组织：“方程式”和“索伦之眼”，其后台都是美国国家安全局（NSA）。“方程式”组织在2000年到2015年间，对全球43个国家和地区的上万台主机实施了APT攻击，中国受攻击数量列于全球首位。“索伦之眼”主要针对中国、俄罗斯进行网络间谍活动，以窃取敏感信息为主。在针对中国地区的攻击中，有上百个计算机终端受影响。
美国国家安全机构攻击窃密的目的，不只是窃取国家情报，商业信息也是它们的目标。美国国家安全机构会直接通过网络攻击窃密，协助美国企业获得不公平的优势。一个知名的案例是NSA在2013年利用“黑珍珠”（Blackpearl）计划对巴西国营石油公司（Petrobras）实施持续监控，每72个小时，美国政府就会收到一份关于巴西石油公司的更新报告。时任巴西总统罗塞夫表示，这证明美国网络行动的动机并非出于安全或反恐，而是具有“经济与战略”企图的商业间谍行为。
无论是对国家重要信息，还是商业机构情报的窃取，美国无疑都有着不光彩的历史，却往往以疑邻盗斧的心态指责他国。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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