中国遭受的网络攻击主要来自美国

新华社北京6月10日电 国家计算机网络应急技术处理协调中心（CNCERT）日前发布《2018年我国互联网网络安全态势综述》。数据显示，来自美国的网络攻击数量最多，且呈愈演愈烈之势。
根据CNCERT的监测数据显示，在木马和僵尸网络方面，2018年位于美国的1.4万余台木马或僵尸网络控制服务器，控制了中国境内334万余台主机，控制服务器数量较2017年增长90.8%。在网站木马方面，2018年位于美国的3325个IP地址向中国境内3607个网站植入木马，向中国境内网站植入木马的美国IP地址数量较2017年增长43%。根据对控制中国境内主机数量及控制中国境内遭植入木马的网站数量统计，在境外攻击来源地排名中，美国“独占鳌头”。有关专家表示，一直以来，美国都指责中国是美国网络安全的主要威胁，但从上述数据可以看出，美国才是网络攻击的最大来源国。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】