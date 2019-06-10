人民网讯 中华文化上下五千年，为我们留下了宝贵的财富，有文化、历史、文字、技术等各方面，而最为急切需要引起我们关注、保护与传承的是我们的非物质文化遗产。中国的文化自信很大一部分来自于我们的悠久历史文化，保护非遗刻不容缓，传承非遗弥足珍贵。

6月7日，正值中国第十三个文化遗产日在东城区第一图书馆举行“非遗赤子庆华诞 志愿服务传国粹”——非遗传承文化志愿服务总队成立仪式”。由东城区非物质文化遗产保护中心、星光志愿者协会等承办。

活动在小小非遗传承志愿者的古筝齐奏中开始。北京京城非遗人才创新发展联盟秘书长杨建业介绍了非遗传承人参与志愿服务的情况，谢海山会长为服务总队授旗并谈及成立服务总队的初衷“中华五千年，留下了很多宝贵财富，尤其是众多的非物质文化遗产。作为公益人，保护传统文化、传播非遗也是大公益。希望通过志愿服务窗口让更多人有机会了解、保护和传承非遗、保护非遗，在非遗传承方面做点力所能及的事情。”

八位非遗传承人作为首批非遗传承志愿服务总队的导师，为下一步开展常态非遗公益活动做准备。大会还欣赏了箜篌艺术代表性传承人吴茜演奏、毛梦溪作词的《一曲琴声》，在非遗器乐的美妙的琴声中，伴随八位传承人的志愿者宣誓，服务队成立仪式结束。

据悉，非遗传承志愿服务总队将走进校园、社区、企业开展“非遗在身边”的主题活动，以互动的方式，让更多人亲身体验非遗。

(责编：任付丽(实习生)、常红)