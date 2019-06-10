数据显示：中国遭受的网络攻击主要来自美国

新华社北京6月10日电 国家计算机网络应急技术处理协调中心（CNCERT）日前发布《2018年我国互联网网络安全态势综述》。数据显示，来自美国的网络攻击数量最多，且呈愈演愈烈之势。

根据CNCERT的监测数据显示，在木马和僵尸网络方面，2018年位于美国的1.4万余台木马或僵尸网络控制服务器，控制了中国境内334万余台主机，控制服务器数量较2017年增长90.8%。在网站木马方面，2018年位于美国的3325个IP地址向中国境内3607个网站植入木马，向中国境内网站植入木马的美国IP地址数量较2017年增长43%。根据对控制中国境内主机数量及控制中国境内遭植入木马的网站数量统计，在境外攻击来源地排名中，美国“独占鳌头”。有关专家表示，一直以来，美国都指责中国是美国网络安全的主要威胁，但从上述数据可以看出，美国才是网络攻击的最大来源国。

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