栗战书会见奥地利联邦议会议长阿佩 

新华社北京6月10日电（记者潘洁）全国人大常委会委员长栗战书10日在京会见以奥地利联邦议会议长英戈·阿佩为团长的奥中友协高级代表团。
栗战书指出，去年4月，习近平主席和范德贝伦总统共同确立中奥友好战略伙伴关系新定位，为两国关系发展明确了方向。前不久，习主席系统阐述了加强国际发展合作的倡议，表示要坚持共商共建共享，合力打造开放多元的世界经济，坚持以人为本，努力建设普惠包容的幸福社会，坚持绿色发展，致力构建人与自然和谐共处的美丽家园，宣示了中国进一步扩大高水平对外开放、促进共同发展和人类进步的立场和主张。中方始终致力于加强同奥方的友好合作，造福两国和两国人民。
阿佩表示，奥方愿与中国全国人大加强交流合作，发挥民间友好组织的积极作用，推动两国务实合作和人员往来，携手应对气候变化等全球性挑战。
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