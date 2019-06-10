中国与南亚国家将深化地方合作

新华社昆明6月10日电（记者赵珮然）第二届中国-南亚合作论坛10日在云南省玉溪市举行。论坛以“深化地方合作，实现互利共赢”为主题，旨在进一步夯实中国与南亚各国共商、共建、共享的政策对话、经贸投资、人文交流与知识经验分享的新平台，促进中国与南亚国家全面合作与发展。

此次论坛为期两天，由外交部和云南省政府主办，有500多位中外代表参会。论坛将发表《中国—南亚经济和社会发展地方合作愿景》文件，同时举办中国-南亚省市长论坛、经贸合作会议、减贫地方合作论坛、媒体论坛、孟中印缅地区合作论坛第13次会议等多场活动。

中国外交部亚洲司副司长姚文说，近年来，中国与南亚国家在基础设施互联互通、经贸发展、人文交流等方面取得实效，孟中印缅经济走廊等务实合作机制不断发展。 2018年中国与南亚国家贸易额超过1400亿美元，中国和南亚国家深化合作前景可期。

阿富汗代理工商部长阿基马尔·艾哈迈迪说，在“空中走廊”和直达班列的帮助下，去年中阿贸易额取得了新突破，阿富汗各界将继续加强同中国共建“一带一路”，创造更多商机，推动更多阿富汗特色商品出口中国。

(责编：燕勐、杨牧)