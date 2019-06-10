外交部：如美方执意升级贸易摩擦 中方将会坚决应对、奉陪到底

人民网北京6月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

经中非双方商定，中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议将于6月24日至25日在北京举行。中方和论坛54个非方成员负责峰会成果落实的部级官员将出席会议。会议主要活动包括开幕式、全体会议、闭幕式、共见记者、欢迎宴会、中方金融机构负责人同非方协调人对话会。中方党和国家领导人将出席会议重要活动，并将同与会非方代表举行集体或双边会见。会议将发表联合声明，反映会议成果和共识。

2018年9月，中非合作论坛北京峰会成功举行，将中非关系全面推向历史新高。峰会结束后，中非双方密切配合，积极落实中非领导人共识和峰会成果，取得重要进展和早期收获。当前国际形势发生深刻复杂变化，中非双方均认为有必要召开一次协调人会议，就中非合作论坛北京峰会成果落实进行对接，引领中非合作高质量、可持续发展方向，推动峰会成果更多、更好造福中非人民，并向国际社会彰显双方加强团结合作、坚持多边主义、推动构建更加紧密的中非命运共同体的强烈意愿和坚定决心。

中方愿本着共商共办共享原则，同非方携手努力，做好会议各项筹备工作，确保会议取得圆满成功和丰硕成果，为中非全面战略伙伴关系发展注入新动力。

问：据报道，香港昨天发生了针对特区政府修订《逃犯条例》和《刑事事宜相互法律协助条例》的游行。中央政府是否仍然支持香港特区政府特别是行政长官林郑月娥？中方是否将此次游行部分归咎于外部敌对势力的挑唆？

答：关于你提到的游行和部分参与者在游行后冲击香港特区立法会的情况，特区政府已作出书面回应，行政长官林郑月娥也对媒体发表了意见。我提醒你去关注一下。

我只想强调两点：第一，中央政府将继续坚定支持香港特区政府推进修订“两个条例”的工作；第二，我们坚决反对任何外部势力干预香港特区立法事务的错误言行。

追问：你提到“外部势力”，具体是指哪些国家？

你可能已经注意到了，一段时间以来，围绕修例问题，一些国家发表了一些不负责任的言论。在此前的记者会上，我和我的同事都对此作出过回应，中国外交部驻香港特派员公署也就此作出过回应，你可以关注一下。

问：据《纽约时报》报道，中国发改委近日约谈三星、SK、微软等外国企业，警告这些企业不得配合美方行使针对华为的禁令，你能否证实？对此有何评论？

答：你提到的情况我并不掌握。你如果感兴趣的话，可以向主管部门去询问。

作为外交部发言人，我可以告诉你的是，中国的主管部门同在华投资运营的外国企业见面并交换意见，这是很正常的事情。中国一直打开大门搞建设，我们对外开放的大门只会越开越大。我们致力于不断优化和改善投资营商环境，为外商创造一个更加有利、更加友善的环境。我们也一如既往地欢迎外国企业到中国投资兴业，分享中国发展的机遇和红利。

问：据了解，第二届中国—南亚合作论坛今明两天在云南举行。你能否介绍有关情况？中方对论坛成果有何期待？

答：第二届中国-南亚合作论坛于6月10日至11日在云南省玉溪市举行。本届论坛以“深化地方合作，实现互利共赢”为主题，旨在进一步夯实中国与南亚各国共商、共建、共享的政策对话、经贸投资、人文交流与知识分享新平台，促进中国与南亚国家之间的全面合作与发展。据我了解，本届论坛将发表《中国—南亚经济和社会发展地方合作愿景》文件，并将举办中国—南亚省市长论坛、经贸合作会议、减贫地方合作论坛、孟中印缅合作论坛第13次会议等多场活动。

近年来，中国与南亚国家间的传统友谊和互利合作不断巩固，各领域合作取得明显成效。中国与南亚国家在基础设施互联互通、经贸发展、人文交流等方面的合作取得实效，孟中印缅经济走廊等务实合作机制不断发展。在当前国际形势不稳定、不确定性上升，单边主义、保护主义、霸凌行径抬头的背景下，相信本次论坛的举办，将有助于坚定中国和南亚国家间推进开放合作、谋求互利共赢的信心，提高大家参与全球化、应对风险挑战的能力，促进各方发展经济、造福地区人民的努力，打造中国和南亚各国全方位合作的新格局。

问：昨天，除了香港，美国、加拿大等国一些城市也发生集会，抗议香港特区政府修订《逃犯条例》。最近，英国和加拿大外长也就此发表了声明，称修例对香港的营商环境和国际声誉有所影响。中方对国际上这些担忧有何回应？

答：刚才我已经说了，第一，中央政府坚定地支持特区政府推进修订“两个条例”的工作。第二，我们坚决反对外部势力干预香港特区立法事务的错误言行。至于个别人对香港营商环境的担忧，我觉得大可不必。如果你看看世行以及其他一些权威多边机构的有关排名，香港在这方面始终位列前茅。

问：第一个问题，6月9日，中国人民银行行长易纲同美国财长姆努钦在出席G20财长和央行行长会议期间见面，请问双方具体谈了哪些话题？关于中美经贸问题，特别是双方下一步磋商有没有最新进展？第二个问题，今天，中国海关总署公布了5月进出口数据，其中稀土出口环比下降了16%，中方是否正在强化对稀土的出口管控？

答：先回答你的第一个问题。在二十国集团财长和央行行长会议期间，中国人民银行行长易纲会见了美国财长姆努钦，人行已经在网站上发布了消息，除此之外，我没有可以进一步提供的消息。关于中美经贸磋商，我们已经多次阐明立场。我们希望美方能够认清形势，回归理性，同中方相向而行。造成当前中美经贸磋商受挫的责任完全在美方，恢复磋商需要美方拿出诚意。

关于稀土的问题，中国发改委和商务部已多次就稀土问题作出过表态，我这里没有进一步补充。

问：美国财长姆努钦周末确认，习近平主席和特朗普总统将于本月下旬在G20大阪峰会期间会晤。中方能否确认？

答：我们注意到美方多次公开表示，期待安排中美元首在二十国集团大阪峰会期间举行会晤。如果有这方面的具体消息，中方会及时发布。

另外我们也注意到，美方声称将视大阪峰会期间双方会晤情况，来决定其下一步在经贸问题上的举措。这里我想指出的是，关于中美经贸摩擦和中美经贸磋商，我们的态度是非常明确和坚定的。中方不想打贸易战，但也不怕打贸易战。如果美方愿意平等协商，我们的大门敞开。如果美方执意要升级贸易摩擦，我们将会坚决应对、奉陪到底。

追问：中方为什么不能确认两国领导人将会晤？

我已经说过了，我们注意到美方多次公开表示，期待安排中美元首在二十国集团大阪峰会期间举行会晤。如果有这方面的具体消息，我们会及时发布。

问：中方是否认为有可能再次对“两个条例”的案文进行修改？还是此次修例后即可成法？

答：你的问题似乎超出了外交部发言人的答问范畴。我建议你向香港特区政府询问。

我能告诉你的是，第一，中央政府将继续坚定支持特区政府推进修订“两个条例”的工作；第二，我们坚决反对外部势力干预香港特区的立法事务。

问：关于香港民众抗议特区政府修订《逃犯条例》问题，中国政府如何看待游行人员所代表的民意？是否认为他们是为了表达合理诉求？

答：你还挺关心香港事务的。

关于游行，香港特区政府已经作了表态，行政长官本人也对媒体发表了看法。我这里可以再多说两句。今年2月以来，香港特区政府已就修订有关条例的工作广泛听取了香港社会各界意见，而且两次调整了修例草案，对有关建议作出积极回应。据我了解，目前已有80多万香港市民参与“护港安全撑修例大联盟”活动，充分说明香港主流民意支持特区政府修例工作。

我想再次重申，中央政府坚定支持特区政府推进修订“两个条例”的工作。

问：你刚才提到孟中印缅合作论坛。据说，孟中印缅经济走廊在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上没被提及。由于孟中印缅经济走廊建设没有取得进展，因此中方已经放弃了走廊建设。这一项目现在是否仍在进行中？

答：我没有听说过中方放弃孟中印缅走廊建设的说法。据我了解，围绕走廊的讨论和合作还在进行当中。另外，我刚才已经说了，正在云南玉溪召开的第二届中国-南亚合作论坛期间，还将举行孟中印缅合作论坛第13次会议。

问：据报道，美国国务卿蓬佩奥日前在接受瑞士媒体采访时再次称，中国企业难保信息安全，同中国企业合作就相当于同中国政府合作。只要使用华为通讯技术，隐私和数据保护就无法得到保证。中方对此有何评论？

答：一段时间以来，蓬佩奥先生无论走到哪里都言必称中国，可惜他有关中国的表态充斥着谎言与谬论。

就拿他经常挂在嘴边的华为公司为例，美方一直声称华为等中国企业存在“安全风险”，但自始至终没有拿出令人信服的证据。

我们多次说过，美方以莫须有的罪名，动用国家力量、开动国家机器来打压华为这样一家中国民营企业，很不道德，也很不光彩，有失一个大国的水准。

这里，我想提醒蓬佩奥先生的是，他的那套说辞，似乎别人并不买账。即使在美方肆意打压的情况下，中国企业的业绩似乎还不错。根据我从华为网站了解到的情况，截至6月6日，华为已在全球30个国家获得了46份5G商用合同，这其中就包括一段时间以来美方“苦口婆心”劝说的一些盟友和一些欧洲国家。至于这些国家的名字，我在这里就不点了，以免某些人听了之后扎心。

我想，这再次说明，公道自在人心。正有越来越多的人士对中国科技企业参与本国5G建设表明客观公正的态度，正有越来越多的国家独立自主作出符合自身利益的选择。

蓬佩奥先生应该懂得一个浅显的道理，那就是满世界造谣污蔑、煽风点火，最终损害的只能是他个人的形象和信誉，损害的是美国在全世界的公信力。

问：习近平主席上周对俄罗斯进行国事访问并出席圣彼得堡国际经济论坛。俄方称此访非常成功。中方是否也这么认为？对访问成果是否满意？

答：我可以很简洁地回答你。中方认为访问很成功，对访问成果非常满意。我想俄方也是这个态度。

访俄期间，中俄双方决定建立新时代中俄全面战略协作伙伴关系，实现了两国关系的提质升级。出席圣彼得堡国际经济论坛期间，习近平主席深入精辟地阐述了可持续发展的主张，得到了普京总统以及与会人士的积极热烈反响。

我想，习主席此次访俄以及出席圣彼得堡国际经济合作论坛再次证明，中俄全面战略协作伙伴关系正处于历史最好时期，拥有无限广阔的光明前景。在当前国际形势充满不确定性、不稳定性的背景下，中俄之间加强全面战略协作，将为世界提供更多的稳定性，注入更多的正能量。

问：据报道，中国国家发展改革委正牵头组织研究建立国家技术安全管理清单制度。这是否与中美经贸摩擦有关？

答：你可能已经注意到了，中方已经发布了消息，中国国家发展改革委正牵头组织研究建立国家技术安全管理清单制度，具体措施将于近期出台。有关具体情况，建议你向国家发改委询问。

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