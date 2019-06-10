“康德哲学与人类未来”国际学术研讨会在京闭幕

人民网北京6月10日电（记者 杨迅）“康德哲学与人类未来”国际学术研讨会10日在北京大学闭幕。在为期四天的会议中，来自13个国家和地区的专家代表就康德哲学进行了主题演讲和分组研讨。
与会者认为，康德的哲学超越了时代、语言和文化的限制，对后世的哲学发展产生了重要影响。时至今日，人们依然可以通过康德的哲学思想来寻找理解世界的有益启示。在研讨会中，专家学者主要围绕康德理论哲学、康德实践哲学、康德哲学与东方思想等专题进行了探讨和对话交流。
中华全国外国哲学史学会于2018年批准成立了“康德哲学专业委员会”。为了庆祝该专业委员会的正式成立，增进中国康德研究的交流与国际对话，北京大学哲学系、北京大学外国哲学研究所主办了此次会议。
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