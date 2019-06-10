新华社北京6月10日电 题：新闻分析：靠贸易霸凌缩小贸易逆差？美国打错了算盘

新华社记者刘红霞、有之炘

中国今年前5个月外贸“成绩单”10日出炉。尽管遭遇保护主义“逆风”，中国外贸表现依旧稳健；美方一意孤行升级对华经贸摩擦，不仅没有达到缩小贸易逆差的预期目标，反而促使逆差持续扩大。

数据显示，前5个月，中国货物贸易进出口总值12.1万亿元，同比增长4.1%，快于一季度3.7%的增速。中美货物贸易进出口总值1.42万亿元，同比下降9.6%。其中，我国对美出口1.09万亿元，下降3.2%；自美进口3352.7亿元，下降25.7%；对美贸易顺差7506.2亿元，扩大11.9%。

招商证券分析显示，美国5月10日起将约2000亿美元中国输美商品加征关税税率由10%提高至25%，对这部分商品出口美国造成一定负面影响。另一方面，当前部分企业也在抢抓出口。两者作用相互抵消，负面影响暂不明显。

对外经贸大学国际经济研究院副院长庄芮认为，我国对美进出口的降幅一定程度上可以反映出，美国市场对我国产品的依赖高于我国市场对美国产品的依赖。“这也表明，美方一再挥舞关税大棒，实际上完全是发错了力，无助于解决贸易失衡问题。”

如果把视野放得更宽广一些，不难得出这样一个结论：美方一意孤行挑起经贸摩擦，没有达到、也达不到缩小逆差的目的。

美方自身发布的数据可以作为有力证据。美国商务部经济分析局网站3月发布的报告显示，美国2018年货物贸易逆差总额为8913亿美元，创下十年来新高。

就在几天前，中国商务部发布《关于美国在中美经贸合作中获益情况的研究报告》，从中美两国产业竞争力、经济结构、国际分工、贸易政策、美元货币地位等五个方面，深入分析阐述了美对华贸易逆差产生的原因。

报告说，美国只有采取宏观调控政策，量入为出，实现供需平衡，才能从根本上消除贸易逆差。

美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇也认为，美国贸易逆差并非“平白无故”产生，实际上反映了美国经济严重的内部失调。

中国社会科学院工业经济研究所研究员李雪松认为，美国单方面挑起并升级经贸摩擦，将加剧美国及全球经济下行风险，假以时日，对美国经济的不利影响将从不同侧面不断加大。合作是中美两国唯一正确选择。本着相互尊重、平等互利的精神，中美最终需要通过对话和磋商来解决分歧和摩擦。

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