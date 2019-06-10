阿富汗安全部队空袭打死14名塔利班武装分子

新华社喀布尔6月10日电（记者陈鑫 邹德路）阿富汗军方10日说，阿安全部队在过去24小时里对南部乌鲁兹甘省的塔利班武装分子藏身处发动多次空袭，共打死至少14名武装分子。
阿军方发表声明说，阿安全部队对乌鲁兹甘省首府提林库特市郊外地区发动空袭，除打死武装分子外，还摧毁了武装分子储藏的大量武器弹药。
另据报道，阿富汗南部坎大哈省警察局发言人贾马勒·纳西尔·巴里克扎伊10日向新华社记者证实，阿安全部队9日夜间在该省哈克里兹地区与塔利班武装分子发生交火，至少17名武装分子被打死。
目前，阿富汗塔利班尚未对上述两起事件发表评论。
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